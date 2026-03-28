Estella
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Batera insiste en la necesidad de reforzar el proyecto nacional de Euskal Herria

Además, los representantes de la iniciativa han reivindicado la institucionalización y la oficialidad del Aberri Eguna, en un acto que ha tenido lugar hoy en Estella, y en el que también han reclamado un reconocimiento y una difusión del Aberri Eguna, que, a su juicio, "sería un paso pequeño pero efectivo".

lizarra
Euskaraz irakurri: Euskal Herriaren proiektu nazionala indartzeko beharra azpimarratu du EH Batera herri ekimenak
author image

EITB

Última actualización

La iniciativa ciudadana Euskal Herria Batera, que ha celebra hoy, sábado, un acto en Estella, ha destacado la necesidad de dar un salto hacia el fortalecimiento del proyecto nacional de Euskal Herria.

Además, los representantes de la iniciativa han reivindicado la institucionalización y la oficialidad del Aberri Eguna y han reclamado su reconocimiento y difusión, que, a su juicio, "sería un paso pequeño pero efectivo".

La representante de la iniciativa, Mireia Epelde, también ha pedido, entre otras cosas, la institucionalización del Aberri Eguna.

"El Aberri Eguna no niega nada, sino que lo completa", ha recordado el presentador de televisión Xabier Euzkitze, por ello han exigido apoyo a instituciones, agentes y ciudadanos.

En el acto, ha sido homenajeado el primer alcalde abertzale de Estella, Fortunato Agirre.



Estella Aberri Eguna Navarra Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Torres celebra los acuerdos con Euskadi, que "respetan la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la ley"

El ministro Ángel Víctor Torres ha calificado la comisión bilateral de "productiva", destacando el "intenso trabajo" realizado y ha avanzado que ambas administraciones han abierto además líneas de negociación para futuros acuerdos en ámbitos como industria y energía, salud o inmigración. A su juicio, consolidan un modelo de cooperación basado "en el acuerdo, en la libertad institucional y también en la eficacia de la gestión pública". 
Cargar más
Publicidad
X