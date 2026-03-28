EH Batera insiste en la necesidad de reforzar el proyecto nacional de Euskal Herria

La iniciativa ciudadana Euskal Herria Batera, que ha celebra hoy, sábado, un acto en Estella, ha destacado la necesidad de dar un salto hacia el fortalecimiento del proyecto nacional de Euskal Herria.

Además, los representantes de la iniciativa han reivindicado la institucionalización y la oficialidad del Aberri Eguna y han reclamado su reconocimiento y difusión, que, a su juicio, "sería un paso pequeño pero efectivo".

La representante de la iniciativa, Mireia Epelde, también ha pedido, entre otras cosas, la institucionalización del Aberri Eguna.

"El Aberri Eguna no niega nada, sino que lo completa", ha recordado el presentador de televisión Xabier Euzkitze, por ello han exigido apoyo a instituciones, agentes y ciudadanos.

En el acto, ha sido homenajeado el primer alcalde abertzale de Estella, Fortunato Agirre.





