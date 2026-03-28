Euskal Herriaren proiektu nazionala indartzeko beharra azpimarratu du EH Batera herri ekimenak Lizarran

Aberri Egunaren ofizialtasuna eta instituzionalizazioa ere aldarrikatu dituzte ekimeneko ordezkariek gaur Lizarran egin duten ekitaldian. Zehazki, gaur egun ez duen aitortza eta zabalpena emateko eskatu dute, "urrats txikia bezain eraginkorra" izango litzatekeela iritzita.

Euskal Herria Batera herri ekimenak Lizarran egin du ekitaldia gaur, larunbatarekin, eta bertan nabarmendu du beharrezkoa dela jauzi bat ematea Euskal Herriaren proiektu nazionala indartzeko bidean. Datorren igandean Iruñean ospatuko duten Aberri Egunaren atariko gisa egin dute gaurko hitzordua.

Bertan, besteak beste, Aberri Egunaren ofizialtasuna eta instituzionalizazioa aldarrikatu dituzte. Alegia, gaur egun ez duen aitortza eta zabalpena emateko eskatu dute, "urrats txikia bezain eraginkorra" izango litzatekeela iritzita. Horixe esan du, behintzat, Mireia Epelde ekimeneko ordezkariak.

"Aberri Egunak ez du deus ukatzen, osatzen baizik", adierazi du, halaber, Xabier Euzkitze telebista aurkezleak. Horregatik, babesa eskatu diete erakundeei, eragileei eta herritarrei.

Lizarrako lehen alkate abertzale Fortunato Agirreri ere egin dio omenaldia Euskal Herria Baterak gaurko honetan.

