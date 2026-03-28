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La capacidad para participar en la gestión de los aeropuertos genera discrepancias entre los partidos vascos

(Foto de ARCHIVO) Puerto de Bilbao REMITIDA / HANDOUT por MINISTERIO DE TRANSPORTES Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/10/2025
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Euskaraz irakurri: Aireportuen kudeaketan parte hartzeko gaitasunak ikuspuntu ezberdinak sortu ditu euskal alderdien artean
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PNV considera que es una “excelente noticia”, mientras que PSE-EE hace un llamamiento a no sobredimensionar lo pactado. La oposición critica que el lehendakari "ha buscado una foto en Madrid" y que "el acuerdo es solo humo".

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