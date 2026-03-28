La capacidad para participar en la gestión de los aeropuertos genera discrepancias entre los partidos vascos
PNV considera que es una “excelente noticia”, mientras que PSE-EE hace un llamamiento a no sobredimensionar lo pactado. La oposición critica que el lehendakari "ha buscado una foto en Madrid" y que "el acuerdo es solo humo".
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Además, los representantes de la iniciativa han reivindicado la institucionalización y la oficialidad del Aberri Eguna, en un acto que ha tenido lugar hoy en Estella, y en el que también han reclamado un reconocimiento y una difusión del Aberri Eguna, que, a su juicio, "sería un paso pequeño pero efectivo".
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Peio Etxeleku y Kotte Ecenarro recibieron ayer el bastón de mando de Kanbo y Hendaia. Con la toma de posesión de los cargos de alcalde elegidos en segunda vuelta, lo único que queda por dilucidar es quiénes serán candidatos a presidir la Mancomunidad de Iparralde.
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Los jóvenes socialistas vascos han entregado los premios Oroimen Hegoak en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián. PSE-EE ha reivindicado que trabajará para garantizar la libertad de pensar diferente.
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El alcalde socialista ha sido el encargado de llevar el mensaje de la Korrika durante los primeros metros del kilómetro asignado a la Corporación Municipal de la localidad guipuzcoana. El PSE-EE decidió no participar como partido en la Korrika tras el veto a CC. OO., aunque algunos de sus representantes sí lo están haciendo.
Aena valora tomar medidas contra el acuerdo aeroportuario de los gobiernos vasco y español
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Torres celebra los acuerdos con Euskadi, que "respetan la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la ley"
El ministro Ángel Víctor Torres ha calificado la comisión bilateral de "productiva", destacando el "intenso trabajo" realizado y ha avanzado que ambas administraciones han abierto además líneas de negociación para futuros acuerdos en ámbitos como industria y energía, salud o inmigración. A su juicio, consolidan un modelo de cooperación basado "en el acuerdo, en la libertad institucional y también en la eficacia de la gestión pública".
Lehendakari: "Lo acordado será muy bueno para la competitividad y el bienestar de la economía vasca"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que el contexto requiere un mayor ritmo de colaboración, tras alcanzar un acuerdo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre las transferencias pendientes.
Pradales califica de "grave error político" descartar el traslado del 'Guernica' tras el informe de conservación
Según el lehendakari, la negativa del Museo Reina Sofía no debería ser suficiente para "cerrar la puerta" al traslado temporal del cuadro de Pablo Picasso al Guggenheim de Bilbao por nueve meses, mediante el cual se enviaría un mensaje de "reparación" simbólica al mundo, y así se lo ha trasladado a Pedro Sánchez.