Mikel Serrano, alcalde de Zumarraga del PSE-EE, toma el testigo de la Korrika
El alcalde socialista ha sido el encargado de llevar el mensaje de la Korrika durante los primeros metros del kilómetro asignado a la Corporación Municipal de la localidad guipuzcoana. El PSE-EE decidió no participar como partido en la Korrika tras el veto a CC. OO., aunque algunos de sus representantes sí lo están haciendo.
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