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Mikel Serrano, alcalde de Zumarraga del PSE-EE, toma el testigo de la Korrika

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Serrano, PSE-EEko Zumarragako alkatea, Korrikaren lekuko
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EITB

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El alcalde socialista ha sido el encargado de llevar el mensaje de la Korrika durante los primeros metros del kilómetro asignado a la Corporación Municipal de la localidad guipuzcoana. El PSE-EE decidió no participar como partido en la Korrika tras el veto a CC. OO., aunque algunos de sus representantes sí lo están haciendo.

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