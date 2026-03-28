Mikel Serrano, alcalde de Zumarraga del PSE-EE, toma el testigo de la Korrika

El ministro Ángel Víctor Torres ha calificado la comisión bilateral de "productiva", destacando el "intenso trabajo" realizado y ha avanzado que ambas administraciones han abierto además líneas de negociación para futuros acuerdos en ámbitos como industria y energía, salud o inmigración. A su juicio, consolidan un modelo de cooperación basado "en el acuerdo, en la libertad institucional y también en la eficacia de la gestión pública".