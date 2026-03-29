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EH Bildu aboga por "construir frentes amplios ante la amenaza de la ultraderecha"

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Euskaraz irakurri: "Fronte zabalak eraikitzearen" alde agertu da EH Bildu, "ultraeskuindarren mehatxuaren aurrean"
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Según informa EH Bildu en una nota, su secretaria de organización, Sonia Jacinto, y su secretario de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, han llevado a cabo en los últimos días un viaje a Argentina y Uruguay donde ha mantenido encuentros con representantes políticos, organizaciones de derechos humanos y miembros de la diáspora vasca.

Ultraderecha EH Bildu Política

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