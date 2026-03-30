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Aitor Esteban hace un balance “positivo” de su primer año y apuesta por más mujeres y jóvenes en el PNV

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aitor Estebanek bere lehen urtearen balantze "positiboa" egin du eta emakume eta gazte gehiagoren aldeko apustua egin du EAJn
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EITB

Última actualización

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha hecho un balance positivo de su primer año al frente de la formación. Además, en una entrevista en Radio Euskadi, ha defendido el acuerdo sobre aeropuertos y la capacidad de Euskadi para influir en su gestión, y ha cuestionado las críticas del PSE-EE por rebajar su alcance. 

EAJ-PNV Política

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