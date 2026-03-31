Arnaldo Otegi denuncia en un juzgado de Vitoria-Gasteiz que ha recibido “amenazas de muerte”
Los hechos se produjeron en el mes de diciembre, a través de un email, aunque la denuncia no había trascendido. Los hechos se han filtrado tras la declaración del secretario general de EH Bildu en los juzgados.
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, declaró este lunes en el juzgado de Vitoria-Gasteiz en calidad de perjudicado, después de que en el mes de diciembre recibiese un email en el que se le amenazaba de muerte. EH Bildu denunció los hechos ante la Ertzaintza poco después de que se produjeran, aunque la información no había trascendido hasta ahora.
La coalición abertzale, de hecho, había optado por no hacer públicas estas amenazas, que se han filtrado después de que Otegi declarase en los juzgados. La información ha sido adelantada este martes por el diario El Correo.
Según indican fuentes de EH Bildu, las amenazas se recibieron en torno al 18 de diciembre del pasado año, “horas después de que el presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, augurase el exterminio de EH Bildu” en unas declaraciones en el Parlamento Vasco, según han querido poner de relieve desde la coalición abertzale.
Denuncia en la Mesa y el Juzgado
A partir de ahí, representantes de EH Bildu informaron de estas amenazas a la Mesa del Parlamento Vasco y presentaron la correspondiente denuncia en el juzgado. Los hechos, en todo caso, no habían trascendido hasta la declaración de Otegi en los juzgados.
Fuentes de EH Bildu han explicado que habían optado por "mantener la discreción respecto a estos hechos", ya que "no acostumbran a hacer público este tipo de situaciones".
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha condenado "rotundamente" estas amenazas, en una entrevista en Radio Euskadi. "Amenazar de muerte a una persona es un delito, y como tal delito espero que la Justicia y la Ertzaintza sean capaces de determinar la identidad de la persona que ha realizado estas amenazas. Espero que recaiga sobre él todo el peso de la Ley y pague por este delito que presuntamente ha cometido", ha indicado.
Zupiria ha explicado que conocían estas amenazas desde que se denunciaron en el mes de diciembre y ha indicado que desde enero están en manos de los tribunales.
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