Arnaldo Otegik "heriotza-mehatxuak" jaso zituela salatu du Gasteizko epaitegi batean
Mehatxuak abenduan gertatu ziren, mezu elektroniko baten bidez, baina ez zen salaketaren berri eman. EH Bilduren koordinatzaile orokorrak epaitegietan deklaratu ondoren filtratu da auzia.
Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile orokorrak Gasteizko epaitegi batean deklaratu du astelehen honetan, abenduan jasotako “heriotza-mehatxuak” salatzeko. Koalizio abertzaleak abenduan jarri zuen gai honi buruzko salaketa, baina gaia ez da orain arte zabaldu.
Berez, EH Bilduk erabaki zuen mehatxuak publiko ez egitea. Atzo, ordea, Otegik epaitegian deklaratu zuen, eta informazioa filtratu egin da. El Correo egunkariak gaiaren berri eman du gaur goizean.
EH Bilduko iturriek adierazi dutenez, mehatxuak iazko abenduaren 18aren bueltan jaso ziren, “Euskadiko PPren presidente Javier de Andresek Eusko Legebiltzarrean egindako adierazpen batzuen ondoren”. Egun hartan, De Andresek EH Bildu “suntsitu egin behar” zutela iragarri zuen. Koalizio abertzaleak adierazi du heriotza-mehatxuak handik eta ordu gutxira etorri zirela, email baten bidez.
Gaia zabaldu da
Behin mehatxuak jasota, koalizio abertzalearen ordezkariek horien berri eman zioten Eusko Legebiltzarreko Mahaiari eta salaketa jarri zuten epaitegian.
EH Bilduko iturriek azaldu dute gaiaren inguruan “diskrezioz” jokatzea erabaki zutela, ez baitute ohiturarik “halako egoerak publikoki azaltzeko”. Otegiren deklarazioaren ostean, berriz, gaia zabaldu da.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak, Bingen Zupiriak, “irmo eta erabat” gaitzetsi ditu mehatxuak, Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. “Pertsona bati heriotza-mehatxuak egitea delitua da. Hala denez, espero dut Ertzaintzak eta Justiziak mehatxuak egin dituenaren identitatea zehaztea eta egin duen delituagatik ordaintzea”, adierazi du. Sailburuaren arabera, “gure elkarbizitza auzitan jartzen duen jokabide bat da”.
Zupiriak azaldu du mehatxuen berri abenduan izan zutela eta urtarriletik auzitegien esku dagoela auzia.
