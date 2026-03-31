Instituciones y partidos políticos homenajean a los asesinados en la matanza de Azazeta en su 89 aniversario

La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha subrayado que “tenemos más personas que hablan euskera que nunca, pero el gran reto está en el uso". Por ello, el objetivo de este plan es dar un "salto cualitativo" en el conocimiento y, especialmente, en el uso del euskera, “para garantizar los derechos lingüísticos y aumentar la presencia del euskera en todos los ámbitos de la sociedad”.