Instituciones y partidos políticos homenajean a los asesinados en la matanza de Azazeta en su 89 aniversario
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco han rendido homenaje a las víctimas de Azazeta junto a la escultura 'Isiltasunean Oihuka', y las formaciones de izquierda —EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU, Berdeak y Sumar Mugimendua— han llevado a cabo otro acto de recuerdo de forma conjunta.
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