Será noticia: Consejo del Gobierno Vasco, conflicto en Oriente Próximo y la presentación del 20º aniversario del BBK Live
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 31 de marzo de 2026:
- Consejo de Gobierno: Se darán a aconocer los temas aprobados en la reunión del Consejo del Gobierno Vasco. compañarán a la portavoz, María Ubarretxena, la vicepresidenta primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi.
- Conflicto en Oriente Próximo: El conflicto en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán está inmersa en su quinta semana. Trump mantiene la previsión de la duración que marcó, es decir, 4-6 semanas, pero los ataques continúan, en uno y otro lado.
- 20º Aniversario BBK Live: El festival Bilbao BBK Live cumple este año 20 años. Con motivo del aniversario se ha preparado una programación especial que será presentado hoy por responsables del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación BBK y Last Tour.
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