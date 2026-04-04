ABERRI EGUNA 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aitor Esteban llama a participar en el Aberri Eguna este domingo en Bilbao y a "vivir la patria vasca día a día"

Aitor Esteban llama a participar en el Aberri Eguna este domingo en Bilbao y a “vivir la patria vasca día a día"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igandean, Bilbon, Aberri Egunean parte hartzeko eta "euskal aberria egunero bizitzeko" deia egin du Aitor Estebanek
author image

EITB

Última actualización

El presidente del EBB ha apelado a “vivir” Euskadi en el día a día para garantizar su pervivencia, al tiempo que ha considerado que aún no existe una base común para celebrar un Aberri Eguna conjunto, ya que los distintos partidos nacionalistas mantienen modelos de país “diferentes”, aunque no descarta que esa unidad pueda darse “quizá” en el futuro.

EAJ-PNV Comunidad Autonóma Vasca Política

Te puede interesar

Manifestación de EH Bildu en Pamplona por el Aberri Eguna 2026. Europa Press 05/4/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu insiste en que caminará con "tranquilidad y contundencia" hacia la "cumbre" de la República vasca

Miles de personas han participado en la manifestación convocada por la izquierda independentista en Pamplona con motivo del Aberri Eguna. Tras la movilización, el secretario general Arnaldo Otegi ha señalado que "el proceso de liberación nacional y social subirá uno a uno los escalones hacia esa Euskal Herria socialista, laica, feminista, socialista y democrática". 

aberri eguna
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV defenderá "más nación" en el Aberri Eguna, mientras que EH Bildu y EH Bai pedirán "más soberanía"

Los partidos nacionalistas volverán a celebrar con diversos actos el Aberri Eguna. La formación jeltzale lo hará, como es habitual, en la Plaza Nueva de Bilbao, donde, a partir de las 11:00 horas, congregará a sus afiliados, simpatizantes y representantes institucionales. La coalición abertzale, por su parte, comenzará su acto con una manifestación, que partirá de los cines Golem de Pamplona a las 12:00 horas.

Cargar más
Publicidad
X