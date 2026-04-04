Aitor Esteban llama a participar en el Aberri Eguna este domingo en Bilbao y a “vivir la patria vasca día a día"

Los partidos nacionalistas volverán a celebrar con diversos actos el Aberri Eguna. La formación jeltzale lo hará, como es habitual, en la Plaza Nueva de Bilbao, donde, a partir de las 11:00 horas, congregará a sus afiliados, simpatizantes y representantes institucionales. La coalición abertzale, por su parte, comenzará su acto con una manifestación, que partirá de los cines Golem de Pamplona a las 12:00 horas.