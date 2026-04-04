ABERRI EGUNA
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Sumar reivindicará en el Aberri Eguna una "matria de derechos y soberanía energética"

Contrapone su modelo al “humo épico del modelo Petronor” del PNV.
Sumar mugimendua Representantes de Sumar Mugimendua. Foto de archivo: Sumar Mugimendua
Euskaraz irakurri: "Eskubideen eta subiranotasun energetikoaren matria" aldarrikatuko du Sumarrek Aberri Egunean
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Agencias | EITB

Última actualización

Sumar Mugimendua ha reivindicado, con motivo de la celebración del Aberri Eguna este domingo, una "matria" basada en "derechos, soberanía energética y condiciones de vida dignas", frente a lo que ha calificado como "el humo épico del modelo Petronor" del PNV.

En una nota, la formación política ha rechazado un sistema energético que "prioriza los beneficios de unos pocos frente al bienestar de la mayoría social".

En este sentido, el secretario político de Sumar Mugimendua, Sergitz Moreno, ha denunciado que Euskadi sigue siendo "profundamente dependiente de los combustibles fósiles y de mercados energéticos volátiles", y que "permanece a la cola de Europa en el despliegue de energías renovables".

A su juicio, no se trata de "una contradicción", sino "la prueba de que el modelo prioriza intereses privados frente al interés general y encubre esa realidad bajo discursos vacíos".

En esta línea, la formación ha señalado a la refinería de Petronor en Muskiz (Bizkaia), como una "expresión directa de este modelo", con "episodios de contaminación, alertas tardías y una población que, en momentos críticos, es llamada a encerrarse en sus casas para protegerse de lo que respira".

Ante ello, ha defendido avanzar hacia un modelo en el que "la energía deje de ser un mecanismo de extracción de riqueza y pase a ser un bien común al servicio de la mayoría social".

En el marco del Aberri Eguna, Moreno ha defendido una idea de país basada en una "patria que no se mida en símbolos, sino en su capacidad de garantizar condiciones materiales de vida dignas".

Sumar Aberri Eguna Política

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