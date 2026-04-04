ABERRI EGUNA
"Eskubideen eta subiranotasun energetikoaren 'amerria'" aldarrikatuko du Sumarrek Aberri Egunean

Bere eredua eta EAJren "Petronor ereduaren kea" aurrez aurre jarri ditu.

Sumar Mugimenduko kideak. Artxiboko argazkia: Sumar Mugimendua
Agentziak | EITB

Igande honetan Aberri Eguna dela eta, Sumar Mugimenduak "eskubideetan, burujabetza energetikoan eta bizi baldintza duinetan" oinarritutako "amerria" aldarrikatu du, EAJren "Petronor ereduaren kea" aurrean duela.

Ohar batean, alderdi politikoak errefusatu egin du "gutxi batzuen onurak gehiengo sozialaren ongizatearen aurretik lehenesten dituen" sistema energetikoa.

Horren harira, Sergitz Moreno Sumar Mugimenduaren idazkari politikoak salatu du Euskadi "erregai fosilen eta merkatu energetiko gorabeheratsuaren mende" dagoela oraindik, eta "energia berriztagarrien hedapenean Europaren atzetik" jarraitzen duela.

Horren ustez, "kontraesankorra" izan beharrean, "ereduak interes pribatuak lehenesten ditu interes orokorraren aurrean, eta errealitate hori diskurtso hutsen bidez estaltzen da".

Ildo horretan, Sumarren iritzian, Petronorrek Muskizen duen findegia "eredu horren adierazpen paregabea" da, eta azken isuria ekarri du gogora.

Horren aurrean, "energia aberastasuna ateratzeko mekanismoa ez izatea eta gehiengo sozialaren zerbitzura dagoen ondasun komuna izatea" defendatu du.

Aberri Egunean, Morenok "sinboloetan neurtu beharrean, bizi baldintza material duinak bermatzeko gaitasunean" oinarritutako herrialdearen ideia babestuko du.

Sumar Aberri Eguna Politika

