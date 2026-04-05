Podemos defiende un Aberri Eguna que trasciende "cualquier posición excluyente"
Podemos Euskadi ha defendido "una concepción inclusiva de la patria" y un Aberri Eguna que trascienda "cualquier posición excluyente". Esta formación entiende el "legítimo derecho al autogobierno" como la posibilidad de decidir "un proyecto de vida común" y no como la "agitación de banderas y símbolos excluyentes y supremacistas".
En un comunicado, Podemos Euskadi ha afirmado compartir la celebración del Día de la Patria Vasca, que se conmemora este domingo, entendida como "la reivindicación de una cultura y una lengua propias que enriquecen, y como un sentimiento identitario compartido por una amplia y diversa pluralidad de gentes con respecto a un territorio común".
La formación morada ha añadido que, en su opinión, el Aberri Aguna trasciende "cualquier posicionamiento excluyente, cualquier acepción abertzale o nacionalista extrema" y ha puesto en valor "una concepción inclusiva de la patria como pueblo solidario, como gentes diversas, como comunidad de personas que se protegen y cuidan mutuamente".
"Una patria en la que lo más importante, porque ese es el verdadero modo de construir país, es la defensa de la igualdad, de la justicia social, de la cohesión, de la solidaridad y, hoy más que nunca, de la paz", ha añadido.
A su juicio, en el actual contexto, observar el Aberri Eguna bajo una concepción solidaria "entre gentes diversas, y también entre pueblos", es el "mayor valor" que se le puede conceder a la ciudadanía vasca.
"Frente al imperialismo, solidaridad entre los pueblos. Patria no es guerra. ¡No a la guerra!", ha agregado, Podemos Euskadi que ha reiterado que su patria "es la gente, el pueblo".
Te puede interesar
Esteban responde a Ayuso que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña" y Otegi que "la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha crititicado horas antes las "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" para un traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi.
PP y UPN, en respuesta al acto de EH Bildu en Pamplona: "Navarra nunca será vasca"
Sayas (PP) ha señalado que Navarra es “foral y española por historia, por ordenamiento jurídico y, sobre todo, porque es la voluntad de la inmensa mayoría de navarros”. Por su parte, Ibarrola ha destacado que UPN es la garantía de que "Navarra no será parte de la República Vasca".
La cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy se sienta en el banquillo por el caso Kitchen
Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior cuando, según la Fiscalía, en 2013 se ideó desde la cúpula "una ilícita operación policial de inteligencia" para obtener pruebas del caso Gürtel en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiesen incriminar al partido y sus máximos dirigentes, y así "evitar" que acabasen en manos del juez.
Realizan más pintadas contra la Ertzaintza y señalando a un agente en particular en Amurrio
El campo de fútbol de la localidad alavesa de Amurrio ha amanecido este domingo con nuevas pintadas contra la Policía autonómica vasca y señalando a un ertzaina en particular. El Departamento de Seguridad ha condenado lo sucedido y ha denunciado que estas acciones atentan directamente contra los valores de la convivencia y la democracia.
EH Bai: "Hemos reivindicado que Euskal Herria es una nación y tiene derecho a decidir"
En el acto celebrado en Baiona, con motivo del Aberri Eguna, EH Bai ha destacado que Euskal Herria debe tener los mismos derechos que otras naciones porque también "es una nación".
EH Bildu insiste en que caminará con "tranquilidad y contundencia" hacia la "cumbre" de la República vasca
Miles de personas han participado en la manifestación convocada por la izquierda independentista en Pamplona con motivo del Aberri Eguna. Tras la movilización, el secretario general Arnaldo Otegi ha señalado que "el proceso de liberación nacional y social subirá uno a uno los escalones hacia esa Euskal Herria socialista, laica, feminista, socialista y democrática".
El PNV reclama en el Aberri Eguna una patria viva y un nuevo estatus
Miles de personas se han congregado en Bilbao para celebrar el Aberri Eguna, bajo el lema “Aberria Bizi”. Los jeltzales han reivindicado una Euskadi que avance y sea solvente. Esteban ha anunciado un acto político multitudinario para mayo, justo un año antes de las elecciones municipales y forales, y Pradales ha defendido el autogobierno.
El PNV defenderá "más nación" en el Aberri Eguna, mientras que EH Bildu y EH Bai pedirán "más soberanía"
Los partidos nacionalistas volverán a celebrar con diversos actos el Aberri Eguna. La formación jeltzale lo hará, como es habitual, en la Plaza Nueva de Bilbao, donde, a partir de las 11:00 horas, congregará a sus afiliados, simpatizantes y representantes institucionales. La coalición abertzale, por su parte, comenzará su acto con una manifestación, que partirá de los cines Golem de Pamplona a las 12:00 horas.
Alain Iriart presenta este martes su proyecto para la Mancomunidad de Iparralde, con el que se enfrentará al liderazgo de Etchegaray
La votación será el 11 de abril. El alcalde de Bayona, Jean René Etchegaray lleva en el cargo desde 2017. Iriart representará la candidatura "Bil Gaiten" y en los próximo días se conocerá si Pello Etxeleku, alcalde de Kanbo, también se presenta.