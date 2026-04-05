Podemos defiende un Aberri Eguna que trasciende "cualquier posición excluyente"

Podemos Euskadi ha defendido "una concepción inclusiva de la patria" y un Aberri Eguna que trascienda "cualquier posición excluyente". Esta formación entiende el "legítimo derecho al autogobierno" como la posibilidad de decidir "un proyecto de vida común" y no como la "agitación de banderas y símbolos excluyentes y supremacistas".



En un comunicado, Podemos Euskadi ha afirmado compartir la celebración del Día de la Patria Vasca, que se conmemora este domingo, entendida como "la reivindicación de una cultura y una lengua propias que enriquecen, y como un sentimiento identitario compartido por una amplia y diversa pluralidad de gentes con respecto a un territorio común".



La formación morada ha añadido que, en su opinión, el Aberri Aguna trasciende "cualquier posicionamiento excluyente, cualquier acepción abertzale o nacionalista extrema" y ha puesto en valor "una concepción inclusiva de la patria como pueblo solidario, como gentes diversas, como comunidad de personas que se protegen y cuidan mutuamente".



"Una patria en la que lo más importante, porque ese es el verdadero modo de construir país, es la defensa de la igualdad, de la justicia social, de la cohesión, de la solidaridad y, hoy más que nunca, de la paz", ha añadido.

A su juicio, en el actual contexto, observar el Aberri Eguna bajo una concepción solidaria "entre gentes diversas, y también entre pueblos", es el "mayor valor" que se le puede conceder a la ciudadanía vasca.

"Frente al imperialismo, solidaridad entre los pueblos. Patria no es guerra. ¡No a la guerra!", ha agregado, Podemos Euskadi que ha reiterado que su patria "es la gente, el pueblo".