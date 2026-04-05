"Edozein jarrera baztertzaile" gainditzen duen Aberri Eguna aldarrikatu du Podemosek

Autogobernurako eskubide "legitimoa" bizitza proiektu komun bat erabakitzeko aukera gisa ulertzen du, "banderen liskarren" gainetik.

PODEMOS ABERRI EGUNA
Podemos Euskadiren Aberri Egunaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Podemos Euskadik "aberriaren ikuskera inklusiboa" eta "edozein jarrera baztertzaile" gainditzen duen Aberri Eguna defendatu du, "autogobernurako eskubide legitimoa bizitza proiektu komun bat eraikitzeko aukeratzat" ulertzen baitu.

Ohar baten bidez, Podemos Euskadik adierazi du bat egiten duela igande honetan ospatuko den Euskal Aberriaren Egunaren ospakizunarekin, "aberasten gaituzten kultura eta hizkuntza propioaren aldarrikapentzat ulertuta, eta, aldi berean, lurralde komun batekiko jende aniztasun zabal eta askotarikoak partekatzen duen identitate sentimendu gisa".

Alderdi morearen hitzetan, bere ustez, Aberri Egunak "edozein jarrera baztertzaile gainditzen du, baita edozein adierazpen abertzale edo muturreko nazionalista ere". "Aberria, herri solidario gisa, jende anitz gisa eta elkar babesten eta zaintzen duen komunitate gisa hartzen duen ikuskera inklusiboa" defendatu du Podemosek.

"Herria eraikitzeko garrantzitsuena berdintasunaren, elkartasunaren, kohesioaren eta bakearen defentsa" egitea dela gaineratu du.

Alderdi ezkertiarraren ustez, egungo testuinguruan, Aberri Eguna "jende ezberdinen eta herrien arteko elkartasunez ikustea da euskal herritarrei eman diezaiekegun baliorik handiena".

"Inperialismoaren aurrean, herrien arteko elkartasuna. Aberria ez da gerra. Gerrari ez! Euskal Aberriaren egunean berriro diogu gure aberria jendea dela" esanez amaitu du egun honetarako aldarrikapena.

