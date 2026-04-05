El secretario general del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha señalado este domingo en el Aberri Eguna que “Navarra ni es una república ni será nunca vasca” y ha exigido “respeto a Navarra” a los sectores abertzales.



Sayas ha reclamado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que deje de pactar con EH Bildu, en un mensaje publicado en la red social X.



El dirigente popular ha señalado que Navarra es “foral y española por historia, por ordenamiento jurídico y, sobre todo, porque es la voluntad de la inmensa mayoría de navarros”.



Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Chivite de ser, a su juicio, responsables de que exista “un abertzalismo envalentonado” en la Comunidad Foral.

Ibarrola (UPN) señala que "Navarra nunca será Euskal Herria"

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ha manifestado tras la celebración en Pamplona del Aberri Eguna por parte de EH Bildu, con Arnaldo Otegi a la cabeza, que “UPN es la garantía de que Navarra no será parte de la República Vasca" y que "Navarra no es Euskal Herria, no lo ha sido nunca ni lo va a ser en un futuro".



“UPN nació precisamente con ese objetivo, para estar frente a quienes quieren anexionar Navarra a una imaginaria república vasca que nada tiene que ver con los navarros, y hoy ese objetivo tiene más vigencia que nunca”, ha señalado en un comunicado.



En ese sentido, Ibarrola ha denunciado que EH Bildu “pretende imponer en Navarra un proyecto político que no responde ni a su identidad ni a la voluntad mayoritaria de los navarros”.

