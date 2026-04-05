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Realizan más pintadas contra la Ertzaintza y señalando a un agente en particular en Amurrio

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ertzaintzaren aurkako pintaketa gehiago egin dituzte Amurrion
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EITB

Última actualización

El campo de fútbol de la localidad alavesa de Amurrio ha amanecido este domingo con nuevas pintadas contra la Policía autonómica vasca y señalando a un ertzaina en particular. El Departamento de Seguridad ha condenado lo sucedido y ha denunciado que estas acciones atentan directamente contra los valores de la convivencia y la democracia. 

Ertzaintza Amurrio Gobierno Vasco Política

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