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Arkaitz Rodríguez: "EH Bildu no está pensando en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones"

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Euskaraz irakurri: Arkaitz Rodriguez: "EH Bildu ez da hurrengo hauteskundeetan pentsatzen ari, hurrengo belaunaldietan baizik"
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EITB

Última actualización

El secretario de Acción Política de la coalición soberanista ha dicho, en referencia al PNV, que les "preocupa y apena ver cómo hay quien está más preocupado por unas elecciones, para las que faltan más de un año, que en dar soluciones a los problemas de la ciudadanía".

EH Bildu Política

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