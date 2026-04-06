Cancelan la comisión donde estaba citada la esposa de Cerdán, tras alegar por segunda vez motivos de salud para no declarar

La sesión de la comisión del Senado que investiga el caso Koldo prevista para la tarde de este lunes ha sido suspendida después de que Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, haya presentado un informe médico con el que ha excusado su presencia alegando motivos de salud.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha comunicado al término de la sesión celebrada esta mañana, donde ha comparecido el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper, que tras recibir un "documento sanitario" de Muñoz, citada para esta tarde, la Mesa ha decidido suspender su comparecencia.



Y ello pese a que el informe recibido "suscita más que dudas razonables" a su entender; en todo caso, y al tratarse de un asunto "delicado", ha dicho, la Mesa ha acordado junto a la suspensión recabar informes jurídicos sobre la justificación aportada por la mujer de Cerdán y también "sanitarios" procedentes de "otros doctores".



No ha leído el senador Suárez el contenido del documento aportado por Francisca Muñoz, fechado ayer domingo 5 de abril en un centro sanitario de Valtierra (Navarra), pero ha insistido en que a su parecer su contenido es "insuficiente".



Ha anunciado que la Mesa actuará "como mejor proceda" cuando disponga de los nuevos dictámenes que va a encargar.



La asistencia a las comisiones parlamentarias de investigación es obligatoria y esta es la segunda ocasión en que Muñoz invoca motivos de salud para no acudir al Senado, después de que el pasado mes de diciembre también justificara en razones médicas su negativa a someterse a las preguntas de los senadores.