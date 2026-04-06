Koldo kasua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikerketa batzordeak bertan behera utzi du Cerdanen emaztearen agerraldia, osasun arazoengatik deklaratzeari uko egin baitio

Fernando Samper Rivas, comparece ante la comisión del ‘caso Koldo’
Forestalia Renovablesen sortzaile eta presidente exekutiboa "Koldo auzia" ren batzordearen aurrean agertu da. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Senatuan Koldo auzia ikertzen ari den batzordearen arratsaldeko saioa bertan behera geratu da, PSOEren Antolakuntza idazkari ohiaren emazteak, Francisca Muñozek, azalpenik emango ez duela jakinarazi ostean. Hain zuzen ere, osasun arrazoiak argudiatuta egin dio uko deklaratzeari Muñozek.

Batzordeko presidente Eloy Suarezek eman du horren berri, goizeko saioa amaitu denean. Fernando Samper Forestaliako sortzaile eta presidente exekutiboak deklaratu du goizean. Ondoren, Muñozen "osasun txostena" jaso dute, eta Mahaiak haren agerraldia bertan behera uztea  erabaki du.

Erabaki hori gorabehera, txostenak "zalantzak sortu dizkie", Suarezek esan duenez, baina "kontuz ibiltzeko moduko gai bat" dela iritzita, deklarazioa bertan behera uztea deliberatu dute, bai eta Cerdanen emazteak aurkeztutako agiriari buruzko txosten "juridikoak" eta beste mediku batzuren "osasun txostenak" biltzea ere.

Suarezek, baina, ez du Francisca Muñozek aurkeztutako dokumentua irakurri. Atzoko data zuen txostenak, eta Valtierrako (Nafarroa) osasun zentro publiko bateko zigilua. Dena den, berretsi du txostenaren edukia "eskasa" dela.

Gauzak horrela, azaldu du eskatu dituen txostenak esku artean dituenean, "behar den moduan" jokatuko duela Mahaiak.

Senatuko ikerketa batzordeetan agertzea derrigorrezkoa da, eta gaurkoa —osasun arazoak argudiatuta— Muñozek deklaratzeari uko egiten dion bigarren aldia da. Izan ere, abenduan horixe bera egin zuen, senatarien galderei ez erantzuteko.

Senatua Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X