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El BOE publica la declaración de Eibar como Lugar de Memoria Democrática

Según recoge la resolución de la Secretaría de Estado, "la ciudad de Eibar reúne los fundamentos para su reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática, al haber sido escenario tanto de la defensa activa de la legalidad republicana como de graves vulneraciones del derecho internacional humanitario".
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Proclamación de la II República, en Eibar. Foto: Archivo Municipal de Eibar.
Euskaraz irakurri: Eibar Memoria Demokratikorako Leku da, ofizialki, gaurtik
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EITB

Última actualización

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que se declara la localidad guipuzcoana de Eibar como Lugar de Memoria Democrática.

Según recoge la resolución de la Secretaría de Estado, del pasado 10 de marzo, "la ciudad de Eibar reúne los fundamentos para su reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática, al haber sido escenario tanto de la defensa activa de la legalidad republicana como de graves vulneraciones del derecho internacional humanitario".

Así, destaca que Eibar, la primera ciudad del Estado en proclamar la Segunda República  (el 14 de abril de 1931), simbolizó "el compromiso ciudadano con la democracia y el constitucionalismo".

En este sentido, recuerda que, tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, "permaneció leal al Gobierno legítimo" y se convirtió en "objetivo estratégico y simbólico de la ofensiva sublevada". De este modo, sufrió "bombardeos sistemáticos e indiscriminados, incluidos ataques de 'bombardeo de alfombra' y el uso de bombas incendiarias por parte de la aviación alemana e italiana, que causaron numerosas víctimas civiles y devastación urbana".

La resolución publicada ahora por el BOE advierte de que estos ataques, enmarcados en "la ofensiva que culminó con hechos como el bombardeo de Gernika", constituyen "crímenes de lesa humanidad por dirigirse contra la población civil y utilizar el terror como instrumento de guerra".

Según reconoce, "la combinación de resistencia democrática y represión violenta convierte a Eibar en un símbolo singular de la lucha por las libertades y en un espacio cuya preservación resulta esencial para la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos".

Eibar Memoria Histórica Historia Política

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