Eibar Memoria Demokratikorako Leku da, ofizialki, gaurtik

Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ebazpenak jasotzen duenez, "Eibarko hiriak Memoria Demokratikoaren Leku gisa aitortzeko oinarriak biltzen ditu, errepublikaren legezkotasunaren defentsa aktiboaren nahiz nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larrien agertoki izan baita".

Eibar errepublika
II. Errepublikaren aldarrikapena, Eibarren. Argazkia: Eibarko Udal Artxiboa.
EITB

Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) astelehen honetan argitaratu du Memoria Demokratikoaren Estatu Idazkaritzaren ebazpena, Eibar (Gipuzkoa) Memoria Demokratikoaren Leku izendatzen duena.

Estatuko Idazkaritzaren martxoaren 10eko ebazpenak jasotzen duenez, "Eibarko hiriak Memoria Demokratikoaren Leku gisa aitortzeko oinarriak biltzen ditu, errepublikaren legezkotasunaren defentsa aktiboaren nahiz nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larrien agertoki izan baita".

Horrela, nabarmendu duenez, Eibarrek, Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen Estatuko lehen hiriak (1931ko apirilaren 14an), "demokraziarekiko eta konstituzionalismoarekiko herritarren konpromisoa" sinbolizatu zuen.

Ildo horretan, gogorarazi du 1936ko uztailaren 18ko estatu kolpearen ondoren "legezko Gobernuari leial" mantendu zitzaiola eta "matxinoen erasoaldiaren helburu estrategiko eta sinboliko" bihurtu zela. Gaineratzen duenez, "bonbardaketa sistematikoak eta indiskriminatuak jasan zituen, tartean 'alfonbra-bonbardaketak', eta Alemaniako eta Italiako hegazkinek botatako bonba su-eragileak, biktima zibil ugari eta hiri suntsipena eragin zituztenak".

BOEk orain argitaratutako ebazpenak ohartarazi duenez, eraso horiek "Gernikako bonbardaketa bezalako ekintzekin goia jo zuen erasoaldiaren barruan" kokatzen dira, eta "gizateriaren aurkako krimenak dira, biztanleria zibilaren aurka egiteagatik eta terrorea gerra tresna gisa erabiltzeagatik".

Aitortzen duenez, "erresistentzia demokratikoaren eta errepresio bortitzaren konbinazioak askatasunen aldeko borrokaren sinbolo berezi bihurtzen du Eibar, eta memoria kolektiborako eta giza eskubideen defentsarako funtsezko gune".

Eibar Memoria Historikoa Historia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

