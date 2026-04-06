Laura Garrido (PP) ha señalado ante los medios que el día del Aberri Eguna vieron "más de lo mismo" por parte del PNV. "Hicieron referencia a un salto cualitativo y la pregunta es si ese salto va a beneficiar al ciudadanía vasca, porque hay que recordar que la independencia no está entre las primeras preocupaciones de los y las vascas", ha añadido.