El PP critica que el PNV está instalado en el "victimismo" y alejado de la realidad de la ciudadanía vasca
Laura Garrido (PP) ha señalado ante los medios que el día del Aberri Eguna vieron "más de lo mismo" por parte del PNV. "Hicieron referencia a un salto cualitativo y la pregunta es si ese salto va a beneficiar al ciudadanía vasca, porque hay que recordar que la independencia no está entre las primeras preocupaciones de los y las vascas", ha añadido.
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Miles de personas se han congregado en Bilbao para celebrar el Aberri Eguna, bajo el lema “Aberria Bizi”. Los jeltzales han reivindicado una Euskadi que avance y sea solvente. Esteban ha anunciado un acto político multitudinario para mayo, justo un año antes de las elecciones municipales y forales, y Pradales ha defendido el autogobierno.