Valoración del Aberri Eguna
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El PP critica que el PNV está instalado en el "victimismo" y alejado de la realidad de la ciudadanía vasca

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18:00 - 20:00
Laura Garrido (PP)
Euskaraz irakurri: PPk kritikatu du biktimismoan eta euskal herritarren errealitatetik urrun bizi dela EAJ
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EITB

Última actualización

Laura Garrido (PP) ha señalado ante los medios que el día del Aberri Eguna vieron "más de lo mismo" por parte del PNV. "Hicieron referencia a un salto cualitativo y la pregunta es si ese salto va a beneficiar al ciudadanía vasca, porque hay que recordar que la independencia no está entre las primeras preocupaciones de los y las vascas", ha añadido.

EAJ-PNV Aberri Eguna Política PP Vasco

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