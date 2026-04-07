AEROPUERTO DE PAMPLONA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español se muestra "dispuesto a mejorar" el tráfico aéreo de Pamplona

oscar puente
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

En respuesta a una pregunta de la senadora de UPN, María Caballero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha defendido el actual modelo del Aeropuerto de Pamplona, aunque "puede mejorarse" en coordinación con el Gobierno de Navarra. También ha señalado que el de Pamplona "es uno de los aeropuertos que mas ha crecido en tráfico de viajeros desde 2018, un 40 %".  

Titulares de Hoy Aeropuerto de Pamplona-Noáin Navarra Gobierno de España Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Urtasun: “Hay que escuchar siempre a los técnicos, y desaconsejan el traslado de forma rotunda"

El ministro de Cultura ha valorado la petición del Gobierno Vasco de trasladar temporalmente el 'Guernica' de Picasso con motivo del 90º aniversario del bombardeo y le ha mostrado respeto institucional, pero ha descartado la posibilidad. Igotz López, senador del PNV, le ha recordado que el informe técnico se realizó solo dos días después de la petición y que unía entre la viabilidad del museo madrileño con la presencia del cuadro.

El Gobierno vasco sigue sin respuesta a sus peticiones sobre el traslado del ‘Guernica’
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bengoetxea pide “un cambio de mirada” para trasladar el "Guernica" con “todas las garantías”

La vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha asegurado que el Gobierno Vasco sigue sin respuesta a su petición de traslado del "Guernica" y que el Ejecutivo Vasco solo solicita conocer las condiciones óptimas para llevar la obra de Picasso a Euskadi "con todas las garantías". Mientras, el PNV lleva este martes el debate al Senado para pedir explicaciones al ministro de Cultura.

MADRID, 07/03/2026.- Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, atiende a los medios este martes en los alrededores del Tribunal Supremo donde ha sido llamado a declarar como testigo en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia. EFE/Sergio Pérez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El hijo de Ábalos niega ser 'custodio' de los fondos de su padre: "Yo no hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie"

El primogénito del exministro de Transportes ha defendido que ayudó económicamente a su padre cuando se divorció, pero no con el dinero de sus empresas. El hijo del exministro Jose Luis Ábalos es una de las más de 80 personas que declararán ante el juez en el juicio del caso de las mascarillas que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.

Fernando Samper Rivas, comparece ante la comisión del ‘caso Koldo’
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cancelan la comisión donde estaba citada la esposa de Cerdán, tras alegar por segunda vez motivos de salud para no declarar

El informe recibido "suscita más que dudas razonables", según el presidente de la comisión; en todo caso, y al tratarse de un asunto "delicado", ha dicho, la Mesa ha acordado junto a la suspensión recabar informes jurídicos sobre la justificación aportada por la mujer de Cerdán y también "sanitarios" procedentes de "otros doctores".
epaiketa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las defensas de los acusados en el caso Kitchen piden anular el juicio por una instrucción errónea

En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula de Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015.
pp
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PP critica que el PNV está instalado en el "victimismo" y alejado de la realidad de la ciudadanía vasca

Laura Garrido (PP) ha señalado ante los medios que el día del Aberri Eguna vieron "más de lo mismo" por parte del PNV. "Hicieron referencia a un salto cualitativo y la pregunta es si ese salto va a beneficiar al ciudadanía vasca, porque hay que recordar que la independencia no está entre las primeras preocupaciones de los y las vascas", ha añadido.
Cargar más
Publicidad
X