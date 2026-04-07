El Gobierno vasco sigue sin respuesta a sus peticiones sobre el traslado del ‘Guernica’

Bengoetxea pide “un cambio de mirada” para trasladar el "Guernica" con “todas las garantías”
La vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha asegurado que el Gobierno Vasco sigue sin respuesta a su petición de traslado del "Guernica" y que el Ejecutivo Vasco solo solicita conocer las condiciones óptimas para llevar la obra de Picasso a Euskadi "con todas las garantías". Mientras, el PNV lleva este martes el debate al Senado para pedir explicaciones al ministro de Cultura.
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El hijo de Ábalos niega ser 'custodio' de los fondos de su padre: "Yo no hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie"
El primogénito del exministro de Transportes ha defendido que ayudó económicamente a su padre cuando se divorció, pero no con el dinero de sus empresas. El hijo del exministro Jose Luis Ábalos es una de las más de 80 personas que declararán ante el juez en el juicio del caso de las mascarillas que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.
Koldo García llama “tonto” a Aldama y dice que presentará pruebas que "van a reventar el juicio"
El exasesor de Ábalos ha enviado un audio a Telecinco en el que indica que van a demostrar que son “totalmente inocentes”.
Comienza el juicio contra Ábalos, Koldo García y Aldama por presuntos amaños en la compra de mascarillas
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro, 19 años para García y 7 años para Aldama. Más de 70 personas comparecerán como testigos en el Tribunal Supremo.
Cancelan la comisión donde estaba citada la esposa de Cerdán, tras alegar por segunda vez motivos de salud para no declarar
El informe recibido "suscita más que dudas razonables", según el presidente de la comisión; en todo caso, y al tratarse de un asunto "delicado", ha dicho, la Mesa ha acordado junto a la suspensión recabar informes jurídicos sobre la justificación aportada por la mujer de Cerdán y también "sanitarios" procedentes de "otros doctores".
Las defensas de los acusados en el caso Kitchen piden anular el juicio por una instrucción errónea
En la primera jornada, de cuestiones previas, los letrados de los diez acusados han coincidido en enarbolar varias cuestiones de nulidad para frenar el juicio contra la cúpula de Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por la presunta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para este partido entre 2013 y 2015.
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Laura Garrido (PP) ha señalado ante los medios que el día del Aberri Eguna vieron "más de lo mismo" por parte del PNV. "Hicieron referencia a un salto cualitativo y la pregunta es si ese salto va a beneficiar al ciudadanía vasca, porque hay que recordar que la independencia no está entre las primeras preocupaciones de los y las vascas", ha añadido.
Arkaitz Rodríguez: "EH Bildu no está pensando en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones"
El secretario de Acción Política de la coalición soberanista ha dicho, en referencia al PNV, que les "preocupa y apena ver cómo hay quien está más preocupado por unas elecciones, para las que faltan más de un año, que en dar soluciones a los problemas de la ciudadanía".
El BOE publica la declaración de Eibar como Lugar de Memoria Democrática
Según recoge la resolución de la Secretaría de Estado, "la ciudad de Eibar reúne los fundamentos para su reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática, al haber sido escenario tanto de la defensa activa de la legalidad republicana como de graves vulneraciones del derecho internacional humanitario".
La cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy se sienta desde hoy en el banquillo por el caso Kitchen
Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior cuando, según la Fiscalía, en 2013 se ideó desde la cúpula "una ilícita operación policial de inteligencia" para obtener pruebas del caso Gürtel en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiesen incriminar al partido y sus máximos dirigentes, y así "evitar" que acabasen en manos del juez.