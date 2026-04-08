Claudia Montes asegura ante el Supremo que Ábalos nunca le dijo que la “enchufó” en Logirail

Claudia Montes ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo que el exministro de Transportes José Luis Ábalos “nunca” le dijo que hubiera intervenido para facilitar su contratación en la empresa pública Logirail. “Ábalos nunca me dijo: ‘Claudia, te he enchufado’”, ha afirmado durante su comparecencia en la segunda jornada del juicio que investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Montes, que trabajó en la filial de Renfe entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, ha explicado que conoció a Ábalos en un acto del PSOE en Asturias y que mantenían una relación de amistad y militancia. Según su versión, le trasladó su situación personal como madre soltera sin empleo y el entonces ministro le remitió enlaces con vacantes en Logirail, donde finalmente presentó su candidatura a través de InfoJobs.

La testigo ha defendido que su contratación se produjo de forma regular y ha negado que falseara su currículum, como apunta un informe de la UCO. “No hay estudios puestos de más”, ha asegurado.

Durante su declaración también ha señalado que Koldo García, exasesor de Ábalos, le dijo “desde el principio” que era su “jefe” y que se presentó como consejero de Renfe.

Sobre su desempeño en la empresa, Montes ha afirmado que acudía a trabajar con normalidad, aunque en ocasiones iba a la biblioteca de Oviedo en horario laboral para leer libros sobre trenes, ya que no disponía de un espacio de trabajo adecuado en la oficina. “Quería saber todo lo referente a los trenes”, ha explicado.

Por su parte, antiguos responsables de Logirail han ofrecido versiones contradictorias sobre su etapa en la empresa: mientras uno de sus superiores ha asegurado que se inició un expediente por ausencias injustificadas, otro ha defendido que sus problemas derivaban de la falta de un puesto de trabajo adecuado.