Claudia Montesek Gorenaren aurrean adierazi du Abalosek ez ziola inoiz esan Logirailen “entxufatu” zuenik
Lekukoaren arabera, ministro ohiak lan eskaintzen estekak baino ez zizkion bidali, eta Koldo Garciak hasieratik esan zion enpresa publikoan haren “nagusia” zela.
Claudia Montesek asteazken honetan Auzitegi Gorenean deklaratu duenez, Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiak “inoiz ez” zion esan Logirail enpresa publikoan kontratatatu zezaten laguntzeko esku hartu zuenik. “Abalosek ez dit inoiz esan: Claudia, entxufatu egin zaitut", esan du pandemia garaian maskarak iruzurrez erosi ote zituzten argitzeko abian den epaiketaren bigarren egunean egindako agerraldian.
Montesek Renferen filialean lan egin zuen 2019ko abendutik 2022ko otsailera bitartean. Asturiasen PSOEren ekitaldi batean Abalos ezagutu zuela eta adiskidetasun eta militantzia harremana zutela azaldu du. Haren arabera, bere egoera pertsonala kontatu zion, ama ezkongabea zela eta ez zuela enplegurik, eta orduan ministro ohiak esteka batzuk bidali zizkion Logirailen zeuden lanpostuekin. Montesek esan du azkenean InfoJobs bidez aurkeztu zuela bere hautagaitza.
Lekukoaren arabera, modu erregularrean kontratatu zuten zen, eta ukatu egin du bere curriculuma faltsutu zuela, UCOren txosten batek dioen bezala. “Ez dago egin ez dudan ikasketarik”, azpimarratu du.
Deklarazioan zehar adierazi du, halaber, Koldo Garciak, Abalosen aholkulari ohiak, “hasieratik” esan ziola haren “nagusia” zela, eta Renferen kontseilari gisa aurkeztu zuela bere burua.
Enpresan egiten zuen lanari buruz, Montesek esan du normaltasunez joaten zela lanera, nahiz eta batzuetan Oviedoko liburutegira joaten zen, lan-orduetan, trenei buruzko liburuak irakurtzera, ez baitzuen lan egiteko leku egokirik bulegoan. “Trenei buruzko guztia jakin nahi nuen”, azaldu du.
Logiraileko arduradun ohiak, berriz, kontraesankor mintzatu dira enpresako etaparen inguruan: buruzagietako batek esan du espediente bat hasi zutela justifikatu gabeko laneko huts-egiteengatik, eta beste batek esan du bere arazoak lanpostu egokirik ez izatearen ondorio zirela.
Abalosen semeak ukatu egin du aitaren diru funtsak kudeatu izana: "Nik ez dut klabean hitz egiten; ez aitarekin, ez inorekin ere"
Astearte honetan hasi da garraio ministro ohiaren, haren aholkulari Koldo Garciaren eta Victor de Aldamaren aurkako epaiketa. Pandemiaren garaian, musukoak erosteko lehiaketa publikoen bidez eskupekoak jasotzea leporatuta, 24 urte arteko kartzela zigorrak eskatu ditu Fiskaltzak. Bi astez luzatuko da epaiketa, eta 80 lekukotik gora daude deklaratzera deituta.
Koldo Garciak “tentel” deitu dio Aldamari, eta epaiketa “lehertuko” duten frogak aurkeztuko dituela esan du
Jose Luis Abalosen aholkulari ohiak audio bat bidali du Telecincora, eta bertan adierazi du “erabat errugabeak” direla frogatuko dutela.
Abalos, Koldo Garcia eta Aldamaren aurkako epaiketa hasi da, maskarak iruzurrez erostea egotzita
Fiskaltzak eskatu du ministro ohiari 24 urteko espetxe-zigorra ezartzea; 19 urte, Garciari, eta 7 urte, Aldamari. 70 lekuko baino gehiago agertuko dira Auzitegi Gorenean.