Claudia Montesek Gorenaren aurrean adierazi du Abalosek ez ziola inoiz esan Logirailen “entxufatu” zuenik

Lekukoaren arabera, ministro ohiak lan eskaintzen estekak baino ez zizkion bidali, eta Koldo Garciak hasieratik esan zion enpresa publikoan haren “nagusia” zela.

FOTODELDIA MADRID, 08/03/2026.- Claudia Montes (i) sale este miércoles al Tribunal Supremo (TS), donde ha acudido para declarar como testigo en el juicio que se sigue contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia. EFE/Javier Lizon

Claudia Montes (ezkerrekoa), asteazken honetan, Auzitegi Gorenetik irteten. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Claudia Montesek asteazken honetan Auzitegi Gorenean deklaratu duenez, Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiak “inoiz ez” zion esan Logirail enpresa publikoan kontratatatu zezaten laguntzeko esku hartu zuenik. “Abalosek ez dit inoiz esan: Claudia, entxufatu egin zaitut", esan du pandemia garaian maskarak iruzurrez erosi ote zituzten argitzeko abian den epaiketaren bigarren egunean egindako agerraldian.

Montesek Renferen filialean lan egin zuen 2019ko abendutik 2022ko otsailera bitartean. Asturiasen PSOEren ekitaldi batean Abalos ezagutu zuela eta adiskidetasun eta militantzia harremana zutela azaldu du. Haren arabera, bere egoera pertsonala kontatu zion, ama ezkongabea zela eta ez zuela enplegurik, eta orduan ministro ohiak esteka batzuk bidali zizkion Logirailen zeuden lanpostuekin. Montesek esan du azkenean InfoJobs bidez aurkeztu zuela bere hautagaitza.

Lekukoaren arabera, modu erregularrean kontratatu zuten zen, eta ukatu egin du bere curriculuma faltsutu zuela, UCOren txosten batek dioen bezala. “Ez dago egin ez dudan ikasketarik”, azpimarratu du.

Deklarazioan zehar adierazi du, halaber, Koldo Garciak, Abalosen aholkulari ohiak, “hasieratik” esan ziola haren “nagusia” zela, eta Renferen kontseilari gisa aurkeztu zuela bere burua.

Enpresan egiten zuen lanari buruz, Montesek esan du normaltasunez joaten zela lanera, nahiz eta batzuetan Oviedoko liburutegira joaten zen, lan-orduetan, trenei buruzko liburuak irakurtzera, ez baitzuen lan egiteko leku egokirik bulegoan. “Trenei buruzko guztia jakin nahi nuen”, azaldu du.

Logiraileko arduradun ohiak, berriz, kontraesankor mintzatu dira enpresako etaparen inguruan: buruzagietako batek esan du espediente bat hasi zutela justifikatu gabeko laneko huts-egiteengatik, eta beste batek esan du bere arazoak lanpostu egokirik ez izatearen ondorio zirela.

Zure interesekoa izan daiteke

El Gobierno vasco sigue sin respuesta a sus peticiones sobre el traslado del ‘Guernica’
“Begirada aldaketa” eskatu du Bengoetxeak, “Gernika” “berme guztiekin” lekualdatzeko

Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta Kultura sailburuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak ez du oraindik "Gernika" lekuz aldatzeko eskaerari buruzko erantzunik jaso. Eusko Jaurlaritzak Picassoren obra Euskadira kontserbazio "berme guztiekin" eramateko baldintza egokiak ezagutzea baino ez duela eskatzen adierazi du. Bien bitartean, EAJk astearte honetan eramango du eztabaida Senatura, Kultura ministroari azalpenak eskatzeko.

MADRID, 07/03/2026.- Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, atiende a los medios este martes en los alrededores del Tribunal Supremo donde ha sido llamado a declarar como testigo en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia. EFE/Sergio Pérez
Abalosen semeak ukatu egin du aitaren diru funtsak kudeatu izana: "Nik ez dut klabean hitz egiten; ez aitarekin, ez inorekin ere"

Astearte honetan hasi da garraio ministro ohiaren, haren aholkulari Koldo Garciaren eta Victor de Aldamaren aurkako epaiketa. Pandemiaren garaian, musukoak erosteko lehiaketa publikoen bidez eskupekoak jasotzea leporatuta, 24 urte arteko kartzela zigorrak eskatu ditu Fiskaltzak. Bi astez luzatuko da epaiketa, eta 80 lekukotik gora daude deklaratzera deituta.

