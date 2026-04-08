El PNV apela a la voluntad política para profundizar en posibilidades técnicas para trasladar el 'Guernica'
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha considerado, tras el rechazo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al traslado del 'Guernica' de Picasso a Euskadi por los informes técnicos que lo desaconsejan, que si "políticamente hubiera otra voluntad política habría más posibilidades" de trasladar la obra.
"Se tiene que dar esa voluntad política", ha insistido la representante nacionalista en una entrevista en Onda Vasca, en la que ha afirmado que "con voluntad política muchas veces se evitan los problemas técnicos que pueda haber".
Vaquero ha asegurado que no pone en duda los informes técnicos de los conservadores del Reina Sofía que desaconsejan mover el cuadro, pero ha reclamado más informes de especialistas sobre el asunto.
Tras recordar que el cuadro "ha viajado por medio mundo" hasta "acabar" en Madrid en 1992 y no moverse de allí desde entonces por las dificultades técnicas apuntadas, ha evidenciado que "han pasado un montón de años desde 1992 y las técnicas han mejorado", por lo que pedido un estudio "en profundidad" con técnicos internacionales y expertos en el traslado de obras de arte.
"Cosas más imposibles hemos visto", ha dicho Vaquero, que ha indicado, además, que "este gobierno muchas veces dice que no se puede hacer una cosa" que luego "al cabo de un tiempo" se puede hacer. "La voluntad política es un plus a la hora de tomar decisiones", ha reiterado.
Te puede interesar
50 años del asesinato de Aingeru Berazadi a manos de ETA
Berazadi fue el primer empresario asesinado por ETA, y también fue la primera persona secuestrada cuyo rapto finalizó en asesinato. Medio siglo después, Cristina, una de sus hijas, honra a su padre, y el mundo empresarial recuerda el impacto que supuso aquel crimen.
El Gobierno español se muestra "dispuesto a mejorar" el tráfico aéreo de Pamplona
En respuesta a una pregunta de la senadora de UPN, María Caballero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha defendido el actual modelo del Aeropuerto de Pamplona, aunque "puede mejorarse" en coordinación con el Gobierno de Navarra. También ha señalado que el de Pamplona "es uno de los aeropuertos que mas ha crecido en tráfico de viajeros desde 2018, un 40 %".
El Consejo de Ministros aprueba blindar y proteger el aborto en la Constitución, "frente a las dinámicas regresivas"
Esta reforma constitucional necesita de una mayoría de tres quintos en su trámite parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que los partidos del Gobierno tendrán que intentar llegar a un acuerdo con la oposición.
Urtasun: “Hay que escuchar siempre a los técnicos, y desaconsejan el traslado de forma rotunda"
El ministro de Cultura ha valorado la petición del Gobierno Vasco de trasladar temporalmente el 'Guernica' de Picasso con motivo del 90º aniversario del bombardeo y le ha mostrado respeto institucional, pero ha descartado la posibilidad. Igotz López, senador del PNV, le ha recordado que el informe técnico se realizó solo dos días después de la petición y que unía entre la viabilidad del museo madrileño con la presencia del cuadro.
Bengoetxea pide “un cambio de mirada” para trasladar el "Guernica" con “todas las garantías”
La vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha asegurado que el Gobierno Vasco sigue sin respuesta a su petición de traslado del "Guernica" y que el Ejecutivo Vasco solo solicita conocer las condiciones óptimas para llevar la obra de Picasso a Euskadi "con todas las garantías". Mientras, el PNV lleva este martes el debate al Senado para pedir explicaciones al ministro de Cultura.
El hijo de Ábalos niega ser 'custodio' de los fondos de su padre: "Yo no hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie"
El primogénito del exministro de Transportes ha defendido que ayudó económicamente a su padre cuando se divorció, pero no con el dinero de sus empresas. El hijo del exministro Jose Luis Ábalos es una de las más de 80 personas que declararán ante el juez en el juicio del caso de las mascarillas que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.
Koldo García llama “tonto” a Aldama y dice que presentará pruebas que "van a reventar el juicio"
El exasesor de Ábalos ha enviado un audio a Telecinco en el que indica que van a demostrar que son “totalmente inocentes”.
Comienza el juicio contra Ábalos, Koldo García y Aldama por presuntos amaños en la compra de mascarillas
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro, 19 años para García y 7 años para Aldama. Más de 70 personas comparecerán como testigos en el Tribunal Supremo.
Cancelan la comisión donde estaba citada la esposa de Cerdán, tras alegar por segunda vez motivos de salud para no declarar
El informe recibido "suscita más que dudas razonables", según el presidente de la comisión; en todo caso, y al tratarse de un asunto "delicado", ha dicho, la Mesa ha acordado junto a la suspensión recabar informes jurídicos sobre la justificación aportada por la mujer de Cerdán y también "sanitarios" procedentes de "otros doctores".