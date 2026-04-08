EAJk borondate politikoa eskatu du "Gernika" lekuz aldatzeko aukera teknikoetan sakontzeko
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak ziurtatu du ez dituela zalantzan jartzen Reina Sofia museoko adituen txosten teknikoak. Horien arabera, ez da komeni da koadroa mugitzea; hala ere, adituen txosten gehiago eskatu ditu. "Gauza ezinezkoagoak ikusi ditugu", ziurtatu du.
Ernest Urtasun Kultura ministroak Picassoren Gernika Euskadira eramatea baztertu ostean, Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak uste du "borondate politiko handiago balego aukera gehiago" egongo liratekeela obra lekuz aldatzeko.
"Borondate politiko hori beharrezkoa da", adierazi du ordezkari abertzaleak Onda Vascan egindako elkarrizketa batean. "Borondate politikoarekin askotan egon daitezkeen arazo teknikoak saihesten dira", adierazi du.
Vaquerok esan du ez dituela zalantzan jartzen Reina Sofia museoko adituen txosten teknikoak, zeintzuek ez duten gomendatzen koadroa mugitzea, baina adituen txosten gehiago eskatu ditu.
Gogorarazi duenez, koadroak "mundu erdia zeharkatu du", 1992an Madrilen "geratu" zen arte, eta ordutik ez da mugitu aipatutako zailtasun teknikoengatik, baina, nabarmendu duenez, "1992tik urte asko igaro dira, eta teknikak hobetu egin dira". Hori dela eta, nazioarteko teknikarien eta artelanen garraioan aditu direnen ikerketa "sakona" eskatu du.
"Gauza ezinezkoagoak ikusi ditugu", esan du Vaquerok, eta azpimarratu duenez "gobernu honek askotan esaten du ezin dela gauza bat egin, eta gero, denbora baten buruan, orduan bai, egin, egin daiteke". "Borondate politikoa plus bat da erabakiak hartzeko", adierazi du.
