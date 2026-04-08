"GERNIKA"

EAJk borondate politikoa eskatu du "Gernika" lekuz aldatzeko aukera teknikoetan sakontzeko

Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak ziurtatu du ez dituela zalantzan jartzen Reina Sofia museoko adituen txosten teknikoak. Horien arabera, ez da komeni da koadroa mugitzea; hala ere, adituen txosten gehiago eskatu ditu. "Gauza ezinezkoagoak ikusi ditugu", ziurtatu du.

Maribel Vaquero

Maribel Vaquero, Kongresuko saio batean, martxoan. Europa Pressen artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Ernest Urtasun Kultura ministroak Picassoren Gernika Euskadira eramatea baztertu ostean, Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak uste du "borondate politiko handiago balego aukera gehiago" egongo liratekeela obra lekuz aldatzeko.

"Borondate politiko hori beharrezkoa da", adierazi du ordezkari abertzaleak Onda Vascan egindako elkarrizketa batean. "Borondate politikoarekin askotan egon daitezkeen arazo teknikoak saihesten dira", adierazi du.

Vaquerok esan du ez dituela zalantzan jartzen Reina Sofia museoko adituen txosten teknikoak, zeintzuek ez duten gomendatzen koadroa mugitzea, baina adituen txosten gehiago eskatu ditu. 

Gogorarazi duenez, koadroak "mundu erdia zeharkatu du", 1992an Madrilen "geratu" zen arte, eta ordutik ez da mugitu aipatutako zailtasun teknikoengatik, baina, nabarmendu duenez, "1992tik urte asko igaro dira, eta teknikak hobetu egin dira". Hori dela eta, nazioarteko teknikarien eta artelanen garraioan aditu direnen ikerketa "sakona" eskatu du.

"Gauza ezinezkoagoak ikusi ditugu", esan du Vaquerok, eta azpimarratu duenez "gobernu honek askotan esaten du ezin dela gauza bat egin, eta gero, denbora baten buruan, orduan bai, egin, egin daiteke". "Borondate politikoa plus bat da erabakiak hartzeko", adierazi du.

Zure interesekoa izan daiteke

El Gobierno vasco sigue sin respuesta a sus peticiones sobre el traslado del ‘Guernica’
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

“Begirada aldaketa” eskatu du Bengoetxeak, “Gernika” “berme guztiekin” lekualdatzeko

Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta Kultura sailburuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak ez du oraindik "Gernika" lekuz aldatzeko eskaerari buruzko erantzunik jaso. Eusko Jaurlaritzak Picassoren obra Euskadira kontserbazio "berme guztiekin" eramateko baldintza egokiak ezagutzea baino ez duela eskatzen adierazi du. Bien bitartean, EAJk astearte honetan eramango du eztabaida Senatura, Kultura ministroari azalpenak eskatzeko.

MADRID, 07/03/2026.- Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, atiende a los medios este martes en los alrededores del Tribunal Supremo donde ha sido llamado a declarar como testigo en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia. EFE/Sergio Pérez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abalosen semeak ukatu egin du aitaren diru funtsak kudeatu izana: "Nik ez dut klabean hitz egiten; ez aitarekin, ez inorekin ere"

Astearte honetan hasi da garraio ministro ohiaren, haren aholkulari Koldo Garciaren eta Victor de Aldamaren aurkako epaiketa. Pandemiaren garaian, musukoak erosteko lehiaketa publikoen bidez eskupekoak jasotzea leporatuta, 24 urte arteko kartzela zigorrak eskatu ditu Fiskaltzak. Bi astez luzatuko da epaiketa, eta 80 lekukotik gora daude deklaratzera deituta.

