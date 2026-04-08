La Audiencia Nacional ordena la investigación sobre imágenes de presos de ETA en la Korrika
La Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que investigue la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrrika, tras la denuncia que presentó UPN el pasado 25 de marzo por entender que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Según ha informado UPN, la denuncia reclamaba que los cuerpos de seguridad mencionados identificaran a los portadores de las imágenes del preso Francisco Ruiz Romero, condenado por el asesinato del concejal regionalista Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, condenado por el asesinato también del concejal de UPN y del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova.
Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea, en Pamplona, así como por otras localidades navarras.
Según la formación regionalista, la resolución del juez se lleva a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal. Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que "se llegue hasta el final ante unos hechos que denigran a las víctimas del terrorismo".
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