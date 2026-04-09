El Gobierno Vasco pide "menos titulares y más trabajo" ante el reto estructural de la migración
Tras el aplazamiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para ayer, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha insistido en ampliar sus competencias en materia migratoria y ha reclamado al Estado una estrategia estructural para la atención a la infancia y adolescencia.
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha criticado el exceso de confrontación política en materia migratoria y ha pedido “menos titulares y más trabajo” y ponerse "mucho más a trabajar", tras la suspensión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para ayer, miércoles.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, la consejera ha lamentado la anulación del debate sobre el reparto de menores migrantes y ha recordado que es ya "la segunda vez o la tercera" que se producen "plantes" de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, excepto Ceuta. En ese sentido, ha reiterado su llamamiento al "consenso" en esta materia.
Asimismo, ha defendido un fenómeno estructural que requiere planificación, consenso y un plan de Estado sólido: "Entendemos que hay muchas comunidades que pueden estar molestas por el tema migratorio, pero es un tema que es estructural, no es algo coyuntural", ha señalado la consejera vasca, que se ha felicitado por el hecho de que "ahora ya por fin todas las comunidades están diciendo que es algo estructural".
Durante su entrevista, la consejera ha reclamado más competencias para Euskadi y ha advertido de la importancia del nuevo pacto migratorio europeo, además de mostrar disposición a colaborar en la regularización de extranjeros impulsada por el Gobierno de España.
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