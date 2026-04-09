Jaurlaritzak "titular gutxiago eta lan gehiago" eskatu du, migrazioaren egiturazko erronkari aurre egiteko
Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektoriala bertan behera geratu zen atzo, PP buru duten erkidego ia guztiek bertan parterik ez hartzea erabaki baitzuten. Nerea Melgosa Ongizate Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak migrazioaren arloan Jaurlaritzak dituen eskumenak handitzea eskatu du, eta Estatuari eskatu dio egiturazko estrategia bat gara dezala, haurrak eta nerabeak zaintzeko.
Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak migrazioaren arloan dagoen liskar politikoa kritikatu du, eta “titular gutxiago eta lan gehiago” eskatu du. Hitzok esan ditu atzo, asteazkena, Haur eta Nerabeen Konferentzia Sektoriala bertan behera geratu ondotik.
Onda Vascan egindako elkarrizketa batean, sailburuak gogorarazi du dagoeneko "bigarren edo hirugarrenez" egin dutela PPk gobernatzen dituen autonomia erkidego ia guztiek, Ceutak salbu, planto. Ildo horretan, "ados" jartzearen alde agertu da.
Melgosak planifikazioa, adostasuna eta Estatu plan sendo bat eskatzen dituen plan estruktural bat defendatu du: "Ulertu egiten dugu erkidego asko migrazioaren gaiarekin gogaituta daudela, baina gaia estrukturala da, ez da koiunturala", adierazi du sailburuak. Hala, pozik agertu da "azkenean, erkidego guztiak esaten ari direlako arazoa egiturazkoa dela".
Testuinguru horretan, sailburuak Euskadirako eskumen gehiago eskatu ditu, eta Europako migrazio-itun berriaren garrantziaz ohartarazi du. Era berean, prest agertu da Espainiako Gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazioan laguntzeko.
