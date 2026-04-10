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Chivite firmará este miércoles en Pekín un acuerdo clave para materializar la inversión de Hithium en Navarra

El acto busca avanzar en la implantación de una gigafactoría de baterías con una inversión de 400 millones y hasta 1000 empleos.

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Euskaraz irakurri: Chivitek Hithiumen inbertsioa Nafarroan gauzatzeko akordioa sinatuko du Pekinen, asteazkenean
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Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta de Navarra, María Chivite, firmará la próxima semana en Pekín un documento de compromiso junto al CEO de la empresa Hithium para avanzar en la materialización de la inversión prevista en la Comunidad Foral.

El acto, calificado como un formalismo exigido por el Gobierno chino para autorizar proyectos en el extranjero, tendrá lugar el miércoles día 15 y contará con la presencia de autoridades chinas y españolas, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la cabeza, según ha anunciado la propia Chivite.

El proyecto contempla la creación de una planta de almacenamiento de baterías en Navarra, con una inversión estimada de 400 millones de euros y la generación de hasta 1000 puestos de trabajo. Entre las opciones que se barajan para su ubicación figura la antigua planta de BSH en Esquíroz.

La iniciativa prevé además la constitución de una sociedad público-privada que permita el desembarco de la inversión en la Comunidad Foral. La delegación navarra, encabezada por Chivite y el consejero Mikel Irujo, viajará a China durante toda la semana y aprovechará la agenda para visitar otras empresas del país vinculadas a sectores estratégicos como la automoción y las energías renovables.

Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra
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