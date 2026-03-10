INVERSIÓN
La empresa china Hithium invertirá 405 millones en Navarra con una planta de baterías que generaría 746 empleos

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, detallará esta mañana los planes de la empresa china tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el consejero delegado de la compañía.
MADRID, 09/03/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d) mantiene un encuentro con el CEO de Hithium, Jeff Wu (2i), este lunes en el Complejo de la Moncloa. EFE/ Pool Moncloa/Fernando Calvo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Pedro Sánchez y María Chivite se reúnen con el CEO de Hithium, Jeff Wu. Foto: EFE
La empresa china Hithium Energy Storage Technology estudia realizar una inversión de 405 millones de euros en Navarra para desarrollar sistemas de almacenamiento energético, un proyecto que podría generar hasta 746 empleos directos en la Comunidad Foral. La presidenta navarra ofrecerá los detalles de la operación a las 9:30 horas.

La posible inversión se abordó en una reunión celebrada en el complejo de La Moncloa, en Madrid, en la que participaron Chivite, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el consejero delegado y fundador de Hithium, Jeff Wu. En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el consejero de Industria del Gobierno navarro, Mikel Irujo.

La compañía asiática está especializada en baterías y sistemas de almacenamiento energético estacionario (BESS) y analiza la implantación de un proyecto industrial en Navarra a corto plazo. Entre las ubicaciones que se estudian figura la antigua planta de BSH en Esquíroz.

El Ejecutivo español ha destacado que el proyecto encaja con la estrategia de transición energética y con el objetivo de reforzar la cadena de valor del almacenamiento eléctrico, un sector considerado clave para integrar una mayor producción de energías renovables.

El encuentro se enmarca además en las conversaciones que mantienen desde hace meses el Gobierno español, el Ejecutivo navarro y la empresa china. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija como meta alcanzar unos 22 gigavatios de capacidad de almacenamiento energético para 2030, con el fin de facilitar la integración de la generación renovable en el sistema eléctrico.

