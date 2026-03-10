La empresa china Hithium invertirá 405 millones en Navarra con una planta de baterías que generaría 746 empleos
La empresa china Hithium Energy Storage Technology estudia realizar una inversión de 405 millones de euros en Navarra para desarrollar sistemas de almacenamiento energético, un proyecto que podría generar hasta 746 empleos directos en la Comunidad Foral. La presidenta navarra ofrecerá los detalles de la operación a las 9:30 horas.
La posible inversión se abordó en una reunión celebrada en el complejo de La Moncloa, en Madrid, en la que participaron Chivite, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el consejero delegado y fundador de Hithium, Jeff Wu. En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el consejero de Industria del Gobierno navarro, Mikel Irujo.
La compañía asiática está especializada en baterías y sistemas de almacenamiento energético estacionario (BESS) y analiza la implantación de un proyecto industrial en Navarra a corto plazo. Entre las ubicaciones que se estudian figura la antigua planta de BSH en Esquíroz.
El Ejecutivo español ha destacado que el proyecto encaja con la estrategia de transición energética y con el objetivo de reforzar la cadena de valor del almacenamiento eléctrico, un sector considerado clave para integrar una mayor producción de energías renovables.
El encuentro se enmarca además en las conversaciones que mantienen desde hace meses el Gobierno español, el Ejecutivo navarro y la empresa china. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija como meta alcanzar unos 22 gigavatios de capacidad de almacenamiento energético para 2030, con el fin de facilitar la integración de la generación renovable en el sistema eléctrico.
Te puede interesar
Huelga en los comedores escolares de la educación pública hasta el jueves
La primera jornada de paro ha comenzado con movilizaciones en Bilbao, mientras que mañana habrá protestas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.
El Brent sube un 6,76 % el lunes, pero cierra a la baja y por debajo de los 100 dólares
A lo largo del día ha llegado a rozar los 120 dólares por barril y los ministros del G7 se han reunido para acordar su disposición a tomar medidas e incluso a liberar las reservas. El petróleo de Texas ha cerrado la jornada en torno a 95 dólares.
El combustible se sitúa a 15 céntimos del máximo que llevó al Gobierno de España a aprobar una bonificación en 2022
En plena guerra en Oriente Medio, los precios de los carburantes suben día tras día. En la CAV, el diésel se sitúa en 1,767 euros por litro, mientras que la gasolina se paga de media a 1,649 euros. El Gobierno español aprobó las ayudas cuando estos combustibles alcanzaron los 1,91 y 1,81 euros por litro, respectivamente.
Prorrogan el periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos para estudiar la última propuesta de la empresa
La empresa mantiene los 301 despidos y el cierre de la acería de Amurrio, aunque se compromete a no realizar despidos colectivos hasta 2029. Asimismo, ha mejorado las condiciones de las salidas. Por lo que el Comité ha decidido, por votación, pedir la prórroga del periodo de consultas para analizar la oferta, consultar con la plantilla y decidir si la aceptan.
ELA y LAB rechazan por "regresiva" la propuesta de la patronal para el convenio del metal de Álava
Ambos sindicatos han pedido a SEA que retire la oferta, y porque no garantiza el poder adquisitivo de las 25 000 personas que trabajan en el sector. LAB ha avisado que si no muestra voluntad de llegar a un acuerdo habrá movilizaciones.
Los taxistas vascos se movilizarán el 26 de marzo en Donostia contra el “intrusismo profesional” de Uber
La Federación Vasca del Taxi denuncia que las administraciones “toleran” la actividad de las VTC y reclama que se cumpla la normativa vigente.
El precio del gas natural se dispara un 30% y alcanza los 69 euros
La subida coincide con el aumento de la tensión en Oriente Medio tras la ofensiva militar lanzada a finales de febrero y el temor a interrupciones en el suministro energético.
Movilización de Tubos Reunidos genera importantes retenciones en las entradas a Bilbao por Enekuri y San Mamés
Durante la marcha, los trabajadores, con sus protestas, han provocado diversas afecciones de tráfico, ya que, además, han realizado sentadas en puntos como la Avenida Zunzunegi y la Plaza del Sagrado Corazón.
La plantilla de Tubos Reunidos vuelve a parar ante la reunión decisiva del ERE
La plantilla de la planta de Amurrio inició anoche nuevos paros que coinciden con la reunión decisiva entre la dirección y el comité para tratar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Si no hay acuerdo ni prórroga del periodo de consultas, este finalizará hoy.