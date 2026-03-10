Hithium enpresa txinatarrak 405 milioi inbertituko ditu Nafarroan, 746 lanpostu sortuko lituzkeen bateria-plantarekin
Hithium Energy Storage Technology enpresa txinatarrak 405 milioi euroko inbertsioa egingo du Nafarroan energia biltegiratzeko sistemak garatzeko. Proiektu horrek 746 lanpostu zuzen sor ditzake Foru Erkidegoan. Nafarroako presidenteak 9:30ean emango ditu xehetasunak.
Inbertsioa Moncloan, Madrilen, egindako bilera batean aztertu zen. Bertan, Chivitek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta Jeff Wu kontseilari delegatu eta Hithiumen sortzaileak parte hartu zuten. Bileran Jordi Hereu Industria eta Turismo ministroa eta Mikel Irujo Nafarroako Gobernuko Industria kontseilaria ere izan ziren.
Konpainia asiarra bateria eta biltegiratze energetiko egonkorreko sistemetan (BESS) espezializatuta dago, eta Nafarroan epe laburrera proiektu industrial bat ezartzea aztertzen du. Aztertzen ari diren kokapenen artean, Eskirozeko BSH planta dago.
Espainiako Gobernuak nabarmendu du proiektua bat datorrela trantsizio energetikoaren estrategiarekin eta biltegiratze elektrikoaren balio-katea indartzeko helburuarekin, sektore hori funtsezkotzat jotzen baita energia berriztagarrien ekoizpen handiagoa integratzeko.
Topaketa, gainera, Espainiako Gobernuak, Nafarroako Gobernuak eta Txinako enpresak duela hilabete batzuetatik hona dituzten elkarrizketen barruan kokatzen da. Energiaren eta Klimaren Plan Nazional Integratuak 2030erako 22 gigawatteko energia biltegiratze ahalmena lortzea du helburu, sorkuntza berriztagarria sistema elektrikoan integratzen laguntzeko.
Greba hezkuntza publikoko jantokietan, ostegunera arte
Gaurko lanuztea mobilizazioekin hasiko da Bilbon, eta bihar protestak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan.
Brent kupela % 6,76 igo da astelehenean, baina behera egin du eta 100 dolarretik jaitsi da
Egunean zehar, upeleko 120 dolarren bueltan ibili da. Ondorioz, G7ko ministroek bilera egin dute eta neurriak hartzeko eta erreserbak askatzeko prest daudela adierazi dute. Texasko petrolioak 95 dolar inguruan itxi du eguna.
Hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago erregaia gaur egun
Ekialde Ertaineko gerran, erregaien prezioak gora egiten ari dira egunez egun. EAEn, diesela litroko 1,767 eurokoa da, eta gasolina, berriz, 1,649 eurokoa. Espainiako Gobernuak laguntzak onartu zituen erregai horiek litroko 1,91 eta 1,87 eurokoak izan zirenean, hurrenez hurren.
Luzatu egingo da Tubos Reunidosen LEEaren kontsulta aldia, enpresaren azken proposamena aztertzeko
Enpresak 301 kaleratzeei eta Amurrioko altzairutegiaren itxierari eutsi die. Hala ere, enpresa uztearen baldintzak hobetu ditu. Ondorioz, Batzordeak, bozketa bidez, kontsulta epea luzatzea erabaki du, eskaintza aztertzeko, plantillarekin kontsultatzeko eta onartzen duten edo ez erabakitzeko.
ELAk eta LABek ez dute onartu patronalak Arabako metalgintzako hitzarmenerako egindako proposamena, “atzerakoia” delakoan
Bi sindikatuek eskaintza bertan behera uzteko eskatu diote SEAri, sektoreko 25.000 langileen erosahalmena ez duelako bermatzen.
EAEko taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira, Uberren Donostiako "intrusismo profesionalaren" aurka
Taxien Euskal Federazioak azpimarratu du administrazioek alokairuko auto gidaridunen jarduera "onartzen" dutela, eta indarrean dagoen araudia betetzea eskatu du.
Gas naturalaren prezioak % 30 egin du gora eta 69 euroan dago
Prezioaren igoera Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakadaren ondorioz gertatu da, otsailaren amaieran egindako erasoaldi militarraren eta energia-hornidura etetearen beldurra nagusitu baita.
Tubos Reunidoseko langileek auto-ilara luzeak sortu dituzte Bilbon, Enekuri eta San Mameseko sarreretan
Manifestazioan zehar, langileek trafiko arazoak eragin dituzte, izan ere, Zunzunegi etorbidean eta Jesusen Bihotza plazan eserialdiak egin dituzte.
Lanuzteak Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean
Amurrioko plantillako langileek lanuzte gehiago hasi zituzten bart, zuzendaritzaren eta batzordearen arteko bilera erabakigarriarekin bat eginez, Lan Erregulazioko Espedientea (LEE) aztertzeko. Gaur amaituko da kontsulta-aldia, akordiorik ez badago edota luzatzen ez bada.