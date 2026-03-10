INBERTSIOA
Hithium enpresa txinatarrak 405 milioi inbertituko ditu Nafarroan, 746 lanpostu sortuko lituzkeen bateria-plantarekin

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak enpresa txinatarraren planak zehaztuko ditu gaur goizean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin eta konpainiako kontseilari delegatuarekin bildu ostean.
MADRID, 09/03/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d) mantiene un encuentro con el CEO de Hithium, Jeff Wu (2i), este lunes en el Complejo de la Moncloa. EFE/ Pool Moncloa/Fernando Calvo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Pedro Sanchez eta Maria Chivite Hithiumeko CEOrekin, Jeff Wurekin, bildu dira. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Hithium Energy Storage Technology enpresa txinatarrak 405 milioi euroko inbertsioa egingo du Nafarroan energia biltegiratzeko sistemak garatzeko. Proiektu horrek 746 lanpostu zuzen sor ditzake Foru Erkidegoan. Nafarroako presidenteak 9:30ean emango ditu xehetasunak.

Inbertsioa Moncloan, Madrilen, egindako bilera batean aztertu zen. Bertan, Chivitek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta Jeff Wu kontseilari delegatu eta Hithiumen sortzaileak parte hartu zuten. Bileran Jordi Hereu Industria eta Turismo ministroa eta Mikel Irujo Nafarroako Gobernuko Industria kontseilaria ere izan ziren.

Konpainia asiarra bateria eta biltegiratze energetiko egonkorreko sistemetan (BESS) espezializatuta dago, eta Nafarroan epe laburrera proiektu industrial bat ezartzea aztertzen du. Aztertzen ari diren kokapenen artean, Eskirozeko BSH planta dago.

Espainiako Gobernuak nabarmendu du proiektua bat datorrela trantsizio energetikoaren estrategiarekin eta biltegiratze elektrikoaren balio-katea indartzeko helburuarekin, sektore hori funtsezkotzat jotzen baita energia berriztagarrien ekoizpen handiagoa integratzeko.

Topaketa, gainera, Espainiako Gobernuak, Nafarroako Gobernuak eta Txinako enpresak duela hilabete batzuetatik hona dituzten elkarrizketen barruan kokatzen da. Energiaren eta Klimaren Plan Nazional Integratuak 2030erako 22 gigawatteko energia biltegiratze ahalmena lortzea du helburu, sorkuntza berriztagarria sistema elektrikoan integratzen laguntzeko.

