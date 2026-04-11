Recuerdan en Pamplona a concejales y trabajadores municipales asesinados en la Guerra Civil

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, han defendido este jueves la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y han apostado por que sus respectivas formaciones sean motor de confluencias electorales en el Estado español y Cataluña: "Si no, nos matarán". Así lo han expresado en un acto celebrado en Barcelona, que ha reunido a más de 300 personas.