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Recuerdan en Pamplona a concejales y trabajadores municipales asesinados en la Guerra Civil

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Euskaraz irakurri: Omenaldia egin diete Gerra Zibilean hildako Iruñeko zinegotzi eta udal langileei
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Familiares de fusilados en la Guerra Civil han celebrado un acto de homenaje, en el que han insistido en la "falsedad de la narrativa" que afirma que en la guerra "todos y todas perdimos". En ese sentido, han asegurado que hubo vencedores tal y como lo atestiguan las personas fusiladas. Por ello, han señalado, seguirán reclamando verdad, justicia y reparación. 

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