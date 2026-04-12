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Ansola considera que el PNV va a cumplir un papel muy destacado en la mancomunidad de Iparralde

Iñigo Ansola BBB
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ansolak uste du EAJk zeregin nabarmena beteko duela Euskal Hirigune Elkargoan
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EITB

Última actualización

El presidente del BBB Iñigo Ansola ha destacado que el representante jeltzale Peio Etxeleku ha optado por el cambio en la mancomunidad de Iparralde, con el firme propósito de entrelazar y reforzar la relación con Hegoalde. Subraya que el apoyo a Iriart debe entenderse desde la visión política de Ipar Euskal Herria.

Comunidad Autonóma Vasca EAJ-PNV Iparralde Política

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