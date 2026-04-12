MEMORIA HISTÓRICA
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Homenajean a los combatientes y milicianos desaparecidos en la batalla de Saibigain

Saibigain mendiko batallan desagertutako gudari eta milizianoei omenaldia egin zaie gaur
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Saibigaineko batallan desagertutako gudari eta milizianoak omendu dituzte
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EITB

Última actualización

En el monte Saibigain se ha rendido homenaje a los gudaris y milicianos vascos desaparecidos durante la Guerra Civil y se les ha realizado una ofrenda floral en el monolito situado en lo alto del monte, donde los congregados han pedido que no se olviden nunca de estos hechos.

Comunidad Autonóma Vasca Memoria Histórica Política

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