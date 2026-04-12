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Zupiria defiende que Gobierno Vasco "lo que ha hecho es cumplir la legalidad" desde que asumió competencias penitencias

Zupiria defiende que Gobierno Vasco "lo que ha hecho es cumplir la legalidad" desde que asumió competencias penitencias
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Espetxe-eskumenak eskuratu zituenetik Eusko Jaurlaritzak "indarrean dagoen legedia bete" duela esan du Zupiriak
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EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha subrayado que el Gobierno Vasco "ha  cumplido la legalidad" desde que asumió las competencias penitenciarias, y, en cualquier caso, es la Justicia la que "va a tener la última palabra". Asimismo, ha condenado las pintadas aparecidas en los últimos días.

Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Presos Política

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