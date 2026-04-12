Zupiria defiende que Gobierno Vasco "lo que ha hecho es cumplir la legalidad" desde que asumió competencias penitencias
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha subrayado que el Gobierno Vasco "ha cumplido la legalidad" desde que asumió las competencias penitenciarias, y, en cualquier caso, es la Justicia la que "va a tener la última palabra". Asimismo, ha condenado las pintadas aparecidas en los últimos días.
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Alain Iriart, elegido presidente de la Mancomunidad de Iparralde
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Etchegaray e Iriart se disputan la presidencia de la Mancomunidad de Iparralde
Los dos candidatos han sido los más votados en la primera votación (99 votos, Etchegaray y 80, Iriart), y entre ellos estará el próximo presidente ya que Etxeleku y Lesellier han retirado sus candidaturas. Además, el alcalde jeltzale ha anunciado que votará a favor de Iriart.
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