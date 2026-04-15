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Expulsan a un diputado de Vox del pleno del Congreso tras encararse con la Presidencia

18:00 - 20:00
José María Sánchez García, es expulsado del pleno del Congreso. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Voxen diputatu bat Kongresuko Osoko Bilkuratik kanporatu egin dute, Kongresuko presidentetzako kideei aurre egiteagatik
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EITB

Última actualización

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, se ha encarado este martes al vicepresidente del Congreso y a una letrada y fue llamado al orden en varias ocasiones antes de ser expulsado. Sánchez García se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal". 

Congreso Diputados VOX Franquismo Política

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