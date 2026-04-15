El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido este miércoles, a preguntas del PNV en el Congreso, a impulsar "a la mayor brevedad" nuevas medidas para combatir el uso de armas blancas en espacios públicos y "evitar disfunciones".

Marlaska se ha remitido durante la sesión de control al acuerdo de la Comisión Bilateral del pasado 27 de marzo para abordar este problema de una "forma correcta y coordinada", lo que implica reformas legislativas y sensibilizar a la ciudadanía.

El ministro se ha referido al artículo 146 del Reglamento de Armas, así como del artículo 43 de la Ley de Seguridad Ciudadana o hacer más "efectivo" el Registro General de Infracciones en materia de seguridad ciudadana.

El diputado del PNV, Mikel Legarda, también se ha referido al acuerdo entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, para exigir concreción en las medidas.

En concreto, Legarda ha abogado por impulsar reformas legales y campañas de sensibilización para que la ciudadanía entienda que está prohibido el uso de armas blancas, "sin lugar a interpretaciones como ocurre en la actualidad".

El marco legal hasta la fecha es la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que considera falta grave portar, exhibir o usar armas prohibidas, y el Reglamento de Armas de 1993, que el PNV considera que tiene limitaciones para actuar porque se rige por el tamaño del arma y prohíbe bastones estoque, puñales de cualquier tipo, navajas automáticas y hojas de más de once centímetros.