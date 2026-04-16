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Aena asegura que la gestión compartida de los aeropuertos es incompatible con el marco constitucional y legal vigente

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena (c), durante la Junta general de Accionistas de Aena, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). Aena ha celebrado su junta de accionistas en la que se ha sometido a votación la reelección de Maurici Lucena como consejero ejecutivo para un nuevo mandato de cuatro años. Durante su intervención, el directivo ha enumerado los asuntos más relevantes de la compañía y explicado la estrategia del grupo para los próximos ejercicios en un contexto de consolidación del tráfico aéreo. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/4/2026
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Euskaraz irakurri: Aenak ziurtatu du aireportuen kudeaketa partekatua bateraezina dela indarrean dagoen lege-esparruarekin
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EITB

Última actualización

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha defendido en la Junta de Accionistas que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución, que declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y que protege la propiedad privada y la libertad de empresa. Sin embargo, ha valorado positivamente la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, siempre que respete los límites constitucionales y no altere la autonomía de gestión ni la estructura de red de Aena.

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