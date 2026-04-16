Despidos colectivos
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El Parlamento Vasco pide que la autoridad laboral vuelva a ser clave para autorizar un ERE

PNV, PSE-EE, EH Bildu y Sumar apoyan solicitar al Gobierno de España que vuelva a ser obligatoria la validación administrativa de los despidos colectivos, mientras PP y Vox han votado en contra.
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Euskaraz irakurri: Lan-agintaritzak enplegu-erregulazioko espedienteetan garrantzia berreskuratzea eskatu du Eusko Legebiltzarrak
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Agencias | EITB

Última actualización

El Parlamento Vasco ha aprobado una iniciativa que insta al Gobierno de España a recuperar la obligación de contar con autorización previa de la autoridad laboral en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), una figura eliminada con la reforma laboral de 2012.

La propuesta ha salido adelante con una amplia mayoría gracias al acuerdo entre PNV, PSE-EE, EH Bildu y Sumar, frente al rechazo de PP y Vox. Además, se ha peido al Gobierno Vasco que refuerce el papel de la Inspección de Trabajo para garantizar que los ERE se ajusten a la legalidad y fomenta acuerdos entre empresas y representantes de los trabajadores que eviten o reduzcan despidos traumáticos.

Desde EH Bildu, grupo impulsor del debate, se ha defendido que las empresas no deberían tener capacidad unilateral para ejecutar despidos colectivos sin control administrativo previo, citando casos recientes en Euskadi. Según los datos aportados en el pleno, el año pasado unas 1200 personas perdieron su empleo en la comunidad autónoma por ERE, especialmente en la comarca alavesa de Ayala.

Parlamento Vasco Partidos Políticos Política

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