Eusko Legebiltzarrak eskatu du Lan Agintaritzak enplegua erregulatzeko espedienteak baimentzeko eskumena berreskura dezala

EAJk, PSE-EEk, EH Bilduk eta Sumarrek babestu egin dute Espainiako Gobernuari eskatzea kaleratze kolektiboen baliozkotze administratiboa berriro derrigorrezkoa izan dadila; PPk eta Voxek, berriz, aurka bozkatu dute.

Agentziak | EITB

Eusko Legebiltzarrak ekimen bat onartu du, Espainiako Gobernuari eskatzeko Lan Agintaritzak berreskura dezala lan-erregulazioko espedienteak (LEE) onesteko betebeharra; 2012ko lan-erreformarekin ezabatu zen figura hori.

Gehiengo zabalarekin atera da aurrera proposamena, EAJ, PSE-EE, EH Bildu eta Sumarren arteko akordioari esker, PP eta Voxen ezezkoaren aurrean. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzari eskatu zaio indartu dezala Lan Ikuskaritzaren zeregina, txostenok legearekin bat datozela bermatzeko, eta enpresen eta langileen ordezkarien arteko akordioak sustatzen dituela, kaleratze traumatikoak saihesteko edo murrizteko.

EH Bilduk bultzatu du eztabaida, eta haren iritziz, enpresek ez lukete aldebakarreko gaitasunik izan behar kaleratze kolektiboak egiteko, aldez aurreko kontrol administratiborik gabe. Horren harira, Euskadin duela gutxi izan diren kasuak aipatu ditu. Osoko bilkuran emandako datuen arabera, iaz 1.200 bat beharginek galdu zuten lana autonomia erkidegoan LEEn ondorioz; Aiaraldean (Araba), batik bat.

