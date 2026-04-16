El Gobierno Vasco pide cambios para reducir la interinidad de los trabajadores públicos

El Gobierno Vasco ha trasladado este jueves al Ejecutivo de Sánchez la conveniencia de abordar medidas que permitan fomentar la estabilización del empleo público y reducir la tasa de interinidad, hasta alcanzar el mínimo histórico de interinos. Así, el objetivo es que solo el 8 % de los empleados públicos vascos sean interinos al final de la legislatura, tras haber conseguido ya un descenso del 50 % al 14 %.

Para ello, Maria Ubarretxena, consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, ha mantenidoen Madrid una reunión de trabajo con Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y con Consuelo Sánchez Naranjo secretaria de Estado de Función Pública.

En este encuentro, Euskadi ha trasladado la necesidad de adecuar o sustituir el modelo actual, en particular en lo relativo a la tasa de reposición, con el fin de facilitar una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración. Del mismo modo, Ubarretxena ha planteado agilizar los procesos selectivos mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos.

La consejera también ha trasladado la conveniencia de mantener una relación bilateral Euskadi-Estado para abordar cuestiones concretas, como las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas en materia de jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

La reunión se ha desarrollado en un ambiente cordial y de colaboración institucional, y abre el camino a seguir profundizando en el trabajo conjunto entre ambas administraciones en los ámbitos abordados y en otros que puedan incorporarse a la agenda.

En materia de transformación digital, la consejera ha detallado el recorrido de Euskadi a través de Izenpe, que ha permitido que más del 60 % de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital. A partir de esta base, ha subrayado la voluntad de Euskadi de seguir avanzando en línea con el nuevo marco europeo Reglamento eIDAS 2.

En este contexto, Euskadi ha puesto sobre la mesa su interés por colaborar en el despliegue del desarrollo del futuro sistema europeo de identidad digital, con el objetivo de consolidar un modelo que refuerce el control de la ciudadanía sobre sus propios datos.

Este planteamiento permitiría que cada ciudadano y ciudadana disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona.