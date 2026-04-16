SIDENOR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La decisión sobre Sidenor no sorprende a Otegi, pero defiende reflexionar acerca de la relación con Israel

Arnaldo Otegi EH Bildu Sidenor
18:00 - 20:00

El secretario de EH Bildu, Arnaldo Otegi, hoy, en Euskadi Irratia.

Euskaraz irakurri: Auzitegi Nazionalak Sidenorren inguruan hartutako erabakiak ez du Otegi harritu, baina Israelekin dugun harremana mahai gainean jartzea defendatu du
author image

EITB

Última actualización

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido que Israel y Estados Unidos están "jugando un papel muy peligroso para el mundo", por lo que ha considerado que se debería hacer una reflexión sobre "la relación que tenemos con esas dos potencias que están poniendo en riesgo el orden, la paz y el comercio en el mundo".

Titulares de Hoy Arnaldo Otegi EH Bildu Audiencia Nacional Israel Política

Te puede interesar

joseba asiron
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Asiron afirma que el Ayuntamiento solo puede ofrecer una solución "transitoria" a los desalojados de Aranzadi 

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha defendido el desalojo del edificio de Aranzadi por razones humanitarias y de seguridad. Ha señalado que no actuar no era una solución y ha asegurado que se analizan los casos de forma individual para ofrecer "soluciones habitacionales transitorias", porque las definitivas trascienden de su ámbito municipaL "La solución es la regularización", ha dicho. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Expulsan a un diputado de Vox del pleno del Congreso tras encararse con la Presidencia

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, se ha encarado este martes al vicepresidente del Congreso y a una letrada y fue llamado al orden en varias ocasiones antes de ser expulsado. Sánchez García se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal". 

EIBAR (GIPUZKOA), 14/04/2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i); el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (d); la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el alcalde de Jon Iraola (2d); han participado este martes en la celebración del reciente reconocimiento de Eibar como Lugar de Memoria Democrática a la conmemoración anual del Día de la II República, que cobra especial significación en esta localidad guipuzcoana como primera población española en la que proclamó este hito histórico. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llamadas a la libertad y contra las guerras desde Eibar, Lugar de Memoria Democrática

En la Plaza Unzaga, donde se encuentra el Ayuntamiento y que hace 95 años cambio el nombre de Alfonso XIII por el de Plaza de la República, representantes institucionales, entre ellos Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2039, han participado en el acto en el que se ha descubierto la placa que acredita que el Gobierno de España ha declarado a Eibar como Lugar de Memoria Democrática.

Cargar más
Publicidad
X