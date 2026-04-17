Pradales reprocha a EH Bildu que no apoye ningún acuerdo "de país" y le insta a mojarse

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha defendido en la Junta de Accionistas que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución, que declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y que protege la propiedad privada y la libertad de empresa. Sin embargo, ha valorado positivamente la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, siempre que respete los límites constitucionales y no altere la autonomía de gestión ni la estructura de red de Aena.