Pradales reprocha a EH Bildu que no apoye ningún acuerdo "de país" y le insta a mojarse
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado a EH Bildu que no haya apoyado ninguno de los grandes acuerdos "de país" durante los casi dos años que han transcurrido de la legislatura por "vértigo a las alturas" y ha instado a la coalición abertzale a "mojarse". Otxandiano, por su parte, ha advertido de que los "desacuerdos" entre los partidos socios en el Gobierno Vasco, en temas como el euskera, son un "obstáculo" para avanzar.
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