Melgosa advierte al Gobierno de España que debe asumir las consecuencias del proceso de regularización

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha expresado su "preocupación" por el proceso de regularización extraordinaria de migrantes diseñado por el Gobierno de España y ha advertido de que "deberá asumir las consecuencias del mismo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Melgosa ha reiterado su malestar porque el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez no haya atendido las alegaciones del Gobierno Vasco. Entre ellas, ha destacado la necesidad de valorar "el esfuerzo de las personas migrantes que aprenden euskera" para mejorar su inserción, y es que, el Gobierno Vasco ya había solicitado que se valorase positivamente el aprendizaje de euskera y el haber participado en procesos formativos.

También ha criticado que el proceso deje fuera a personas apátridas, entre ellas el pueblo saharaui, así como a ciudadanos ucranianos, "con quienes se ha volcado Euskadi" desde el inicio de la guerra.

"El Gobierno Vasco siempre ha mostrado un ofrecimiento de poder colaborar", si bien no se le ha escuchado y, como "es una competencia estatal, el Ministerio ha decidido cómo, cuándo y dónde se tiene que hacer el proceso de regularización y tendrá que ver cuáles son las consecuencias del mismo", ha advertido.

Según ha explicado, Euskadi apostaba por vincular la regularización al empleo y también al euskera. Las personas que están haciendo el esfuerzo de integración y que están aprendiendo euskera tienen que ser compensadas", ha opinado.



La consejera ha confiado en que su departamento tenga lista para el fin de semana una guía sobre el proceso, ya publicado en el BOE, que explique de manera sencilla a los interesados qué documentación requieren y dónde presentarla. Asimismo, ha alertado de la aparición de "personas oportunistas" que intentan cobrar por realizar una gestión que es gratuita.