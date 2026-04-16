Melgosak Espainiako Gobernuari ohartarazi dio erregularizazio prozesuaren ondorioak bere gain har ditzala
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Nerea Melgosa sailburuak Sanchezen Gobernua kritikatu du, ez dituelako aintzat hartu Eusko Jaurlaritzak erregularizazio-prozesuari egindako alegazioak; besteak beste, euskara ikasten duten migratzaileen ahalegina aitortzea.
Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua "kezkatuta" agertu da Espainiako Gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesuaren aurrean, eta ohartarazi du "bere gain hartu beharko dituela prozesu horren ondorioak".
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Melgosak kritikatu egin du Pedro Sanchez buru duen Gobernuak Jaurlaritzaren alegazioak aintzat hartu ez izana, Besteak beste, Jaurlaritzak eskatu zuen euskara ikastea eta formakuntza-prozesuetan parte hartzea positiboki baloratzea.
Halaber, prozesuak aberrigabeak, tartean sahararrak, eta Ukrainako herritarrak kanpoan uztea kritikatu du, eta gogorarazi du "Euskadi haiekin murgildu dela" gerra hasi zenetik.
"Eusko Jaurlaritzak beti erakutsi du laguntzeko asmoa", baina ez diote entzun, eta, "Estatuaren eskumena denez migratzaileen gaia, Ministerioak erabaki du nola, noiz eta non egin behar den erregularizazio prozesua. Hortaz, berak ikusi beharko du zer ondorio dituen", ohartarazi du.
Azaldu duenez, Euskadik erregularizazioa enpleguarekin eta euskararekin lotzeko apustua zuen mahaigainean. Integrazio ahalegina egiten ari diren eta euskara ikasten ari diren pertsonak nolabait konpentsatu egin behar dira ", adierazi du.
Astebururako sailburuak uste du bere sailak prest izango duela prozesuari buruzko gida bat, interesdunei modu errazean azaltzeko zer dokumentazio eskatzen duten eta non aurkeztu behar duten.
Era berean, ohartarazi du "oportunistak" azaldu direla, doako kudeaketa egiteagatik kobratzen saiatzen ari direnak.
Espainiako Gobernuak migratzaileen erregularizazioa onartu du, baldintza gisa jarririk aurrekari penalik ez edukitzea
Erregularizazioak milioi erdi migratzaile ingururi eragingo die, eta apirilaren 16tik aurrera eskatu ahal izango dute. Testuak baldintza gisa ezartzen du aurrekari penalik ez edukitzea, bai eta "ez izatea ordena zein segurtasun publikorako mehatxu" ere.
