Melgosak Espainiako Gobernuari ohartarazi dio erregularizazio prozesuaren ondorioak bere gain har ditzala

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Nerea Melgosa sailburuak Sanchezen Gobernua kritikatu du, ez dituelako aintzat hartu Eusko Jaurlaritzak erregularizazio-prozesuari egindako alegazioak; besteak beste, euskara ikasten duten migratzaileen ahalegina aitortzea.

EITB

Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua "kezkatuta" agertu da Espainiako Gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesuaren aurrean, eta ohartarazi du "bere gain hartu beharko dituela prozesu horren ondorioak".

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Melgosak kritikatu egin du Pedro Sanchez buru duen Gobernuak Jaurlaritzaren alegazioak aintzat hartu ez izana, Besteak beste, Jaurlaritzak eskatu zuen euskara ikastea eta formakuntza-prozesuetan parte hartzea positiboki baloratzea.

Halaber, prozesuak aberrigabeak, tartean sahararrak, eta Ukrainako herritarrak kanpoan uztea kritikatu du, eta gogorarazi du "Euskadi haiekin murgildu dela" gerra hasi zenetik.

"Eusko Jaurlaritzak beti erakutsi du laguntzeko asmoa", baina ez diote entzun, eta, "Estatuaren eskumena denez migratzaileen gaia, Ministerioak erabaki du nola, noiz eta non egin behar den erregularizazio prozesua. Hortaz, berak ikusi beharko du zer ondorio dituen", ohartarazi du.

Azaldu duenez, Euskadik erregularizazioa enpleguarekin eta euskararekin lotzeko apustua zuen mahaigainean. Integrazio ahalegina egiten ari diren eta euskara ikasten ari diren pertsonak nolabait konpentsatu egin behar dira ", adierazi du.

Astebururako sailburuak uste du bere sailak prest izango duela prozesuari buruzko gida bat, interesdunei modu errazean azaltzeko zer dokumentazio eskatzen duten eta non aurkeztu behar duten.

Era berean, ohartarazi du "oportunistak" azaldu direla, doako kudeaketa egiteagatik kobratzen saiatzen ari direnak.

Eusko Jaurlaritza Migrazioa Politika

joseba asiron
Asironek esan du Aranzadiko etxegabetuei Udalak "behin behineko" irtenbidea eman ahal diela

Joseba Asiron Iruñeko alkateak Aranzadiko eraikina hustea beharrezkoa zela defendatu du, arrazoi humanitarioak eta segurtasun arrazoiak direla eta. Ziurtatu du aterperik gabe geratu diren 98 lagunen kasuak banan-banan aztertzen ari direla,  behin-behineko irtenbidea emateko. Udalak behin betiko irtenbiderik ezin duela eskaini esan du, ez duelako horretarako eskumenik. "Irtenbidea erregularizazioa da".

ministro del Interior Fernando Grande Marlaska sesión de control
Marlaskak esan du espazio publikoetan arma zurien erabilerari aurre egiteko neurriak "ahalik eta lasterren" hartuko dituela

Pasa den martxoaren 27an aldebiko batzordean arma zuriak eramateari buruzko zigor araubidea zorroztea eta indartzea adostu zuten Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak. Ildo horretan, arazoari "modu egoki eta koordinatuan" heltzeko lege erreformak egitearen eta gizartea sentsibilizatzearen beharra azpimarratu du Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak. 

Voxen diputatu bat Kongresuko Osoko Bilkuratik kanporatu egin dute, Presidentetzako kideei aurre egiteagatik

Voxen Konstituzio Batzordearen bozeramaileak, José María Sánchez Garcíak, Kongresuko presidenteordeari eta letratu bati aurre egin die astearte honetan. Hainbat aldiz abisu eman diote, eta, azkenean, kanporatu egin dute. Sánchez García kexu zen ERCren diputatu batek, Jordi Salvadorrek, irain larriak egin zizkiola, hala nola “hiltzailea”, “ezjakina” eta “kriminala” esanez.

EIBAR (GIPUZKOA), 14/04/2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i); el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (d); la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el alcalde de Jon Iraola (2d); han participado este martes en la celebración del reciente reconocimiento de Eibar como Lugar de Memoria Democrática a la conmemoración anual del Día de la II República, que cobra especial significación en esta localidad guipuzcoana como primera población española en la que proclamó este hito histórico. EFE/Javier Etxezarreta
Gerren aurkako eta askatasunaren aldeko deiak Eibartik, gaur Memoria Demokratikoaren Leku izendatua

Unzaga plazan, udaletxea dagoen lekuan eta duela 95 urte Alfonso XIII.aren plazaren ordez Errepublika plaza izendatu zuten lekuan, ekitaldia egin dute gaur, Espainiako Gobernuak Eibar Memoria Demokratikoaren Leku izendatu duela egiaztatzen duen plaka agerian uzteko. Herritar ugariz gain, bertan izan dira erakundeetako ordezkariak, tartean Pablo Bustinduy Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2039 Agendaren ministroa. 

