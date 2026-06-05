Más de 450 artistas vascos piden permitir al Movimiento Socialista poner txosna en Bilbao y Vitoria-Gasteiz
En el marco de la iniciativa Bada Garaia, decenas de escritores, cantantes, actores y bertsolaris han reclamado que se levante la prohibición decretada en ambas capitales. Los agentes culturales han hecho un llamamiento a Bilboko Konpartsak y a la Comisión de Txosnas de Vitoria para que solucionen el conflicto de una vez por todas.
Más de 450 agentes culturales ya han apoyado que el Movimiento Socialista levante la prohibición de instalar la txosna de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Bajo el lema Bada Garaia, el pasado mes de mayo se creó una iniciativa para llevar a la plaza esta reivindicación y presentar la canción y el videoclip. En aquella ocasión, se recogieron firmas de 150 artistas. Este jueves, se organizó en el Kafe Antzokia de Bilbao un festival para presentar una lista completa de adhesiones.
Eñaut Elorrieta, Pantxoa eta Peio, Evaristo, Uxue Alberdi, Fermin Valencia, Amets Arzallus, Toti Martinez de Lezea o Miren Agur Meabe son algunos de los nombres que se han sumado a la lista, en la que también figuran Itziar Ituño, Fermin Muguruza, Joseba Sarrionandia o Josu Zabala..
"150 agentes culturales son muchos. Sí. Pero la situación es tan absurda que este año hemos sumado más de 450. Más de 450 artistas nos hemos unido para decir en voz alta que las fiestas son para todas y todos", han destacado en el acto Javier Jorajuria, músico de J Martina, y Maixa (la canción es suya).
"Necesitamos unas fiestas populares porque son espacios imprescindibles para los artistas y para todos los ciudadanos, y en ellos tenemos que estar todos", por lo que han animado a Bilboko Konpartsak y a la Comisión de Txosnas de Vitoria-Gasteiz a solucionar de una vez por todas el conflicto: "Sentaos con los agentes que están fuera y por favor poned fin a esta situación".
Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), Etxebizitza Sindikatua y Luberri Konpartsa llevan varios años denunciando que se les impone un "veto político" en las txosnas de Bilbao y Vitoria-Gasteiz.
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